La exigencia en el contrato de Bad Bunny a la NFL para su show en la Super Bowl que han tenido que aceptar

El Conejo Malo no ha llegado solo para cantar, sino también para imponer su ley: un contrato blindado que ha obligado a la liga más poderosa del mundo a ceder en puntos que antes eran innegociables

La cuenta atrás para la Super Bowl está llegando a su fin y la actuación del descanso es uno de los momentos más esperados del año. En 2025 la LIX marcó un nuevo récord con 128 millones de espectadores y un pico en el segundo cuarto de 135.7 millones de vistas, y como no, los artistas están a su altura.

Bad Bunny será el protagonista del descanso de la Super Bowl de 2026. El puertorriqueño, que fue el pasado domingo el primer artista en español en ganar el premio al álbum del año, ha sorprendido por los requisitos que ha impuesto en su contrato con la NFL y Apple Music. Tras meses de negociaciones, han salido a la luz la exigencia estética que la liga tuvo que aceptar para que aceptara el escenario más grande del deporte.

Bad Bunny cree que es cuestión de altura

La cláusula que más ha llamado la atención es ls exigencias físicas de sus bailarines, para los que pide una estatura de 1,78 a 1,85 metros, complexión atlética y la capacidad de cargar trajes pesados de hasta 18 kilos. Bad Bunny no ha querido dejar dar puntada sin hilo y asegurarse que el personal de apoyo del espectáculo estará a la altura de lo que busca. No han tardado el salir las voces que lo han tachado de excéntrico, pero el equipo de Benito defiende que se trata de una cuestión puramente estética y de simetría visual para la puesta en escena, todo en post de la cultura puertorriqueña.

Otra de las condiciones clave aceptadas fue la cláusula de exclusividad absoluta. Esto explica por qué, a pesar de ganar el premio a Álbum del Año por "Debí Tirar Más Fotos" en la gala de los Grammy hace apenas una semana, Bad Bunny no subió al escenario para actuar.

Benito solo cantará en español

Más allá de las estaturas, si hay una exigencia firme de Bad Bunny es la del idioma. Un trabajo musical como DeBí TiRAR MáS FOToS no podría ser para menos, ya que está dedicado al orgullo de su Puerto Rico de origen. Y por eso mismo tan solo cantará en español en el descanso de la Super Bowl LX, a pesar de la polarización política en Estados Unidos. Un movimiento que no ha gustado nada a Donald Trump, que en medio de toda la polémica migratoria en EEUU ve como un artista latino canta en el mayor símbolo del deporte estadounidense.

''No tienen que aprender español, solo tienen que bailar y disfrutar. La cultura es lo que hace que estos shows sean especiales'', declaró Bad Bunny en la rueda de prensa oficial de Apple Music. Con un setlist que promete un recorrido desde sus raíces en el trap hasta la salsa moderna de su último álbum, y una duración confirmada de 15 minutos. La NFL no solo aceptó sus reglas, sino que estuvo de acuerdo en que el centro del universo deportivo estadounidense hable y sienta en español.