Jon Rahm se despide del US Open de la peor manera posible

El jugador español echa por tierra el trabajo realizado al comienzo del major estadounidense con una debacle sin precedentes en los últimos cinco hoyos de la segunda ronda para cerrarla con 78 golpes y un global de +6

Nadie se lo esperaba. Jon Rahm llevaba una excelente temporada y tras la primera jornada del US Open –disputada a medias– estaba muy bien colocado para pelear por el título, ya que era segundo con -2 y se podía imaginar que tendría (tendríamos) por delante un emocionante fin de semana en el que soñar con verle levantar un trofeo que ya alzó al cielo en 2021. Pues bien, no ha pasado de eso, de soñar.

En una jornada de viernes que ha pasado a la historia por negativa para el de Barrika, hemos visto como su firmeza sobre el Shinnecock Hills Golf Club (en Southampton, Long Island) se convertía en una auténtica pesadilla, una que le ha llevado a despedirse del major estadounidense de la peor manera posible.

Unos cinco hoyos fatales para Jon Rahm

Lo peor de todo es que no exageramos lo más mínimo. Aunque no se veía al de Bilbao demasiado fino con el putt, tras 13 hoyos de la segunda vuelta mantenía la compostura y un -2 que daba seguridad de cara a tenerle sábado y domingo en el campo. No será posible, ya que en esos cinco hoyos finales se fue todo al traste de un modo incluso grotesco.

Con la mano encogida, sumó un +8 en la recta final de su vuelta, siendo especialmente doloroso lo vivido en el 16. Ocurrió así: Salida a búnker, segundo a otro búnker, tercero de nuevo encontrando búnker, cuarto sin ser capaz de salir del búnker (vuelve la bola), quinto para llegar a green (era el par), sexto errando un putt de media distancia y séptimo para dentro... Doble bogey y sentencia firmada.

Imposible pasar el corte para el fin de semana

Ya con +6 en la casa club, y estando proyectado el corte en +3 (puede que +4), a Rahm no le queda otra que resignarse a una eliminación temprana e inesperada, pero que debe recibir como una nueva lección de la que aprender para volver más fuerte.

Respecto al resto de españoles, la gran alegría la ha dado el andaluz Ángel Hidalgo, que en el que es su debut en el US Open ha sido capaz de pasar al fin de semana. Peor suerte han corrido David Puig y Rocco Repetto, ya que no han sido capaces de remontar este viernes para seguir el sábado en el campo. Más claro: Ángel Hidalgo es la única esperanza del golf español.