Mundial de Cross Tallahassee 2026 | Favoritos, selección española, horarios y cómo verlo por TV y online

Thierry Ndikumwenayo y María Forero lideran el equipo español, que este sábado tratará de seguir haciendo historia en el Mundial 2026 tras sus éxitos en el reciente Europeo de cross de Lagoa

Si hace menos de un mes, España vivió un Europeo histórico en Lagoa (Portugal), ahora llega un Mundial donde no hay las mismas expectativas y en el que el equipo comandado por los campeones europeos Thierry Ndikumwenayo y María Forero se las verá este sábado con los mejores del mundo en la especialidad.

El Mundial ha despertado una gran expectación, ya que no pisaba suelo estadounidense desde que en 1992 se celebrara en Boston. Antes, en 1984, ya se había corrido en Nueva York, por lo que este Mundial de Tallahassee 2026 será el tercero que acoja Estados Unidos.

El evento ha estado precedido de polémica, dado que se le ha denegado el visado a 14 de los etíopes seleccionados. Pese a ello, tanto Etiopía como el resto de países africanos que son potencia en el campo a través presentan equipos con un gran potencial que les hacen ser favoritos. Un total de 246 atletas (101 mujeres y 145 hombres) están inscritos para las carreras absolutas, mientras que 163 atletas (76 mujeres y 87 hombres) están inscritos para las carreras sub-20 y quince equipos lo harán en el relevo mixto.

En este sentido, los kenianos Jacob Kiplimo y Agnes Ngetich parten a priori como los principales favoritos para el triunfo en los Mundiales de cross de Tallahassee. Las alternativas serán el equipo etíope que lidera Berihu Aregawi o el equipo ugandés, que tiene como cabeza visible a Dan Kibet. No hay que descartar al francés Jimmy Gressier, campeón mundial de 10.000 y subcampeón europeo en Lagoa tras el español Ndikumwenayo.

En categoría femenina la favorita es la keniata Agnes Ngetich, que vuelve tres años después y tratará de aprovechar el embarazo de Beatrice Chebet para coronarse como campeona. Su compatriota Maurine Chebor o la ugandesa Sarah Chelangat aparecen como principales alternativas.

La selección española en el Mundial de cross de Tallahassee 2026

Tras el histórico Europeo de Lagoa, donde España superó su récord de medallas y se hizo con dos oros, entre ellos el absoluto masculino por medio de Thierry Ndikumwenayo, la Federación Española ha apostado por un equipo continuista y 12 de los 20 seleccionados repiten en este Mundial de cross de Tallahassee (Estados Unidos).

En el equipo absoluto están los tres mejores hombres y mujeres de Lagoa más los mejores sub23 (María Forero y Jaime Migallón). Mientras que en el equipo sub 20 han sido seleccionados todos los atletas que compitieron en el Algarve nacidos en 2007 y que, por tanto, continúan en la categoría. La federación ha decidido no llevar el relevo mixto 4 x 2.000 dado el poco interés que había despertado. Ésta es la convocatoria de España para el Mundial de Campo a Través 2026:

Hombres: Thierry Ndikumwenayo, Aarón Las Heras, Jaime Migallón, Abdessamad Oukhelfen

Mujeres: María Forero, Idaira Prieto, Carolina Robles, Ángela Viciosa

Sub-20 masculino: Kuma Samuel Barrios, Adrià Boyano, Xavi Cabanilles, Teo de Frutos, Alejandro Ibáñez, Alejandro de la Viuda

Sub-20 femenino: Sandra González, Claudia Gutiérrez, Debris Paniagua, Demeku Paniagua, Mara Rolli, Amanda Román

Horarios en España del Campeonato del Mundo de Cross 2026

15:45 horas: Relevo mixto 4 × 2.000m (horario peninsular español)

16:20 horas: Carrera femenina U20 (6 km)

16:55 horas: Carrera masculina U20 (8 km)

17:35 horas: Carrera femenina sénior

18:20 horas - Carrera masculina sénior

Dónde ver por TV el Mundial de Mundo de Cross Tallahassee 2026

El hecho de que las carreras se disputen a primera hora en Estados Unidos y que haya una amplia diferencia horaria con España hace posible que los aficionados al atletismo en nuestro país puedan disfrutar de este evento a una hora de máxima audiencia, pues las pruebas se celebrarán entre las 15:46 horas y las 18:20.

RTVE tiene los derechos de este Mundial de Cross 2026 y lo retransmitirá a través de su canal temático Teledeporte, así como por la plataforma RTVE Play. En ESTADIO Deportivo también encontrarás toda la información de los que pase en Tallahassee.