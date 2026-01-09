Un influencer francés, contra las cuerdas por llamar hombre a Imane Khelif

La boxeadora argelina presentó una demanda tras los juegos de París 2024 y ahora, justo después de la famosa condena por un caso similar, han llamado a declarar al conocido influencer galo de extrema derecha

Imane Khelif sufrió todo tipo de críticas durante los Juegos Olímpicos de París 2024. Las acusaciones de que era un hombre le llegaron por parte de jefes de estado, políticos, famosos y gente no tan conocida. Durante el evento, calló y peleó hasta proclamarse campeona olímpica de forma clara y contundente. Pero después no se ha quedado quieta y tomó cartas en el asunto.

Desde entonces las ha tenido, entre otros, con Donald Trump, al que retó de cara a los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028, al señalar que no tenía duda de que podría competir porque había "nacido chica" y no podrían demostrar lo contrario. También se negó a pasar los test genéticos y pruebas de sexo impuestas por la nueva federación internacional, World Boxing (WB), y que ya antes había implementado la IBA; y, por tanto, no compitió en el Mundial que se disputó en Liverpool en septiembre.

Pero su pelea no quedó ahí y de forma paralela también ha luchado en los tribunales. Fruto de ello es la información que se ha conocido este viernes. Según se ha dado a conocer en Francia, el influencer galo de extrema derecha 'Papacito' será juzgado en febrero por cíberacoso a la boxeadora argelina como parte de una campaña digital en la que aseguraba que era un hombre.

Así lo ha hecho saber el Tribunal de París. La argelina presentó una denuncia en París el 12 de agosto de 2024, tres días después de que acabaran los Juegos Olímpicos. La campaña contra ella había comenzado quince días antes, cuando venció en el primer asalto por retirada de la italiana Angela Carini. Ésta señaló que nunca había recibido un golpe tan fuerte como el que le llegó en el inicio de la pelea y contribuyó a las acusaciones previas que decían que Khelif era un hombre.

Trump. Milei, Meloni... contra khelif

Tras esto llegaron las acusaciones en redes y, mientras pasaba rondas, todo el mundo opinó y puso en duda el género de la argelina, entre ellos la primera ministra de Italia, Giorgia Meloni, el máximo mandatario argentino, Javier Milei, o el actual presidente estadounidense, Donald Trump.

Imane Khelif presentó la demanda contra lo que consideró una campaña de cíberacoso y apuntó ahora a este conocido influencer francés, de nombre real Ugo Jil-Gimenez. Ahora, deberá comparecer el próximo 26 de febrero como acusado por supuesto cíberacoso e injuria discriminatoria.

Según desvela el medio francés 20 Minutos, 'Papacito' reside actualmente en España y tiene antecedentes en los juzgados, pues ya recibió una denuncia en 2021 y 2022 de Jean-Luc Mélenchon, líder del principal partido de izquierda del país -La France Insoumise-. En su caso, le acusaba de incitar a la violencia al publicar un vídeo en el que simulaba el asesinato de un votante de dicho partido.

Esta citación ha tenido mucha repercusión en Francia, ya que llega poco después de la sentencia del Tribunal Correccional de París, que ha condenado a diez personas a entre ocho y diez meses de cárcel por cíberacoso a la primera dama francesa, Brigitte Macron, al publicar en redes sociales que había nacido hombre y que era una mujer transgénero. Los antecedentes no hablan a favor de 'Papacito' en este caso.