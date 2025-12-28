Courtois, el fichaje deseado en Barcelona, Marc Márquez y la operación de Isco Alarcón... así vienen las portadas

Con el nuevo parón liguero, son varios los protagonistas de las cabeceras dominicales fruto de los diversos reportajes y entrevistas que han preparado los distintos medios

Las portadas de este domingo 28 de diciembre de 2025 vienen con una temática muy variada fruto del parón liguero. Los distintos medios han tirado de sus distintos reportajes o entrevistas guardadas en la nevera para afrontar un fin de semana donde la actualidad deportiva en España es escasa.

En ESTADIO Deportivo sí hemos tenido que abrir con actualidad, en este caso la de Isco Alarcón en el Real Betis. El malagueño ha dado un paso atrás en su recuperación. Según han confirmado los médicos, los factores de crecimiento no estaban dando el resultado esperado y mañana lunes pasará por el quirófano para tratarse el tobillo derecho, lo que retrasará otro mes su regreso a los terrenos de juego. Sobre el Sevilla FC, hemos resaltado el compromiso de Vargas. El suizo ha regresado antes a los entrenamientos, acompañado de Nianzou y Marcao. Asimismo, hemos destacado un posible movimiento del Real Madrid en el mercado en caso de renovar a Vinicius y los nuevos nombres que suenan para dirigir a Carlos Alcaraz: David Ferrer o Carlos Moyá.

Esta vez los medios madrileños no coinciden. Mientras MARCA abre con Courtois para resaltar que es el mejor portero de todas las grandes ligas, AS lo hace con una entrevista a Marc Márquez para ensalzar su magnífico año 2025.

Mientras tanto, en Cataluña, SPORT le ha dado su cabecera a Hansi Flick, al tiempo que MUNDO DEPORTIVO se la ha dado al delantero del Atlético de Madrid Julián Álvarez, fruto de un reportaje que ha hecho entre los socios del Barcelona para ver qué fichaje era el deseado para este mercado invernal.

Ya en la prensa internacional, el fútbol es protagonista tanto en Italia, donde La Gazzetta Sportiva resalta la victoria de la Juventus frente al Pisa y en Portugal, donde A Bola abre con la previa del partido Braga-Benfica. Por contra, en Francia, L'Equipe le da su portada hoy al rugby.