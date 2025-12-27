Duro palo para Isco y para el Betis, que ve cómo el regreso de su estrella se retrasa por unas semanas más

La portada de ESTADIO Deportivo para el domingo 28 de diciembre de 2025

MAZAZO

Paso atrás para Isco Alarcón; los factores de crecimiento no estaban dando el resultado esperado y este lunes pasará por el quirófano para tratarse el tobillo derecho, lo que retrasará otro mes su regreso a los terrenos de juego

VARGAS QUIERE MÁS

El suizo demuestra su compromiso con el Sevilla y regresa antes a los entrenamientos; Nianzou y Marcao le acompañan

VITINHA POR VINICIUS

El plan del Real Madrid si no renueva el brasileño pasa por pedir una cifra alta que utilizaría para fichar al centrocampista del PSG

ALCARAZ APUNTA A FERRER O MOYÁ

El exjugador Steve Johnson señala que el murciano incorporará a otro técnico español junto a Samu López