Fábio Silva y el Betis, Marcao, el derbi entre Espanyol y Barcelona... así llegan las portadas deportivas de este 3 de enero de 2026

El Real Betis sigue bien posicionado a la hora de conseguir el fichaje de Fábio Silva, que no está teniendo minutos en el Borussia Dortmund; Marcao no obtiene el perdón del Comité de Apelación y tiene que cumplir seis partidos de sanción y el derbi catalán entre FC Barcelona y RCD Espanyol son algunas de las noticias más destacadas

Las portadas de los medios de comunicación deportivos de este 3 de enero de 2026 llegan muy marcadas por el mercado de fichajes de invierno que ya está en plena ebullición y por la disputada de una nueva jornada de LaLiga este fin de semana en lo que es el regreso de la Primera división después de las vacaciones de Navidad. Todos los ojos están puestos en Fábio Silva y el Real Betis, el castigo a Marcao y el interesante derbi catalán entre FC Barcelona y RCD Espanyol.

La portada de ESTADIO Deportivo de este sábado 3 de enero de 2026 está copada por el interés del Real Betis en el delantero Fábio Silva, que actualmente juega en el Borussia Dortmund, pero en donde no está teniendo todos los minutos que desearía. El portugués tiene claro que quiere cambiar de aires y volver a España, en donde brilló en la UD Las Palmas, en la opción que más le gusta, siendo así el Real Betis el club que más opciones tiene de acogerlo. La decisión apunta a tomarse durante la concentración que el Borussia Dortmund hace en Marbella.

Por otro lado, buenas noticias en el Real Betis con Antony ya que el brasileño se ha ejercitado con total normalidad y va a estar en el partido de este fin de semana contra el Real Madrid.

En clave del Sevilla FC, malas noticias para el equipo que entrena Matías Almeyda que ha visto que el Comité de Apelación no ha tenido ninguna piedad con Marcao el cual tendrá que cumplir los seis partidos con los que fue castigado por su expulsión contra el Real Madrid. No se han atendido a las alegaciones del club de Nervión que pierde una pieza en defensa para los primeros partidos del año 2026.

Ya a nivel nacional, los medios de comunicación de Madrid y Barcelona destacan sobre todo el derbi catalán que en la noche de este sábado disputan el RCD Espanyol y el FC Barcelona en el que es la vuelta de Joan García al que fuera su antiguo terreno de juego. El portero no va a tener un buen recibimiento después de haber dejado al RCD Espanyol para fichar por el FC Barcelona. También juega el Athletic Club, frente a CA Osasuna, que necesita una victoria para mejorar su rumbo en LaLiga. Finalmente, en el Atlético de Madrid, están seguros de que Diego Pablo Simeone liderará al club rojiblanco a ganar una UEFA Champions League.