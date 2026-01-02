La concentración decisiva en Marbella para el futuro de Fábio Silva, Antony está listo para el Bernabéu, Marcao no tiene rebaja en su sanción, los Biris protestan...

La portada de ESTADIO Deportivo para el sábado 3 de enero de 2026:

- Cuenta atrás

Desde Alemania insisten en que Fábio Silva, el objetivo prioritario del Betis para enero, mantiene su idea de marcharse y que la concentración del club germano en Marbella será decisiva para definir su futuro en enero, mientras más clubes siguen sumándose en su interés.

- Sin perdón

El Comité de Apelación rechaza las alegaciones del Sevilla Fútbol Club en su intento de rebajar la sanción de Marcao, por lo que el brasileño tendrá que cumplir los seis partidos de castigo que le fueron impuestos tras su expulsión en el Bernabéu.

- Antony despeja las dudas

El extremo reaparece en el entrenamiento justo a tiempo para apuntarse al duelo del Santiago Bernabéu, a donde el Betis acudirá con cuatro bajas.

- Huelga de Biris en el Sánchez-Pizjuán

La grada de animación anuncia que accederá a sus asientos en el minuto 12 y que no animará durante la primera parte ante el Levante.

- Rayo 1-1 Getafe: Arambarri nunca se rinde

Un cabezazo del uruguayo en el minuto 91 maquilla la crisis azulona para alargar la de los vallecanos.