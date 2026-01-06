El mal momento del Sevilla, Akor Adams, Cucho Hernández, Cancelo... así llegan las portadas deportivas de este 6 de enero de 2026

La mala imagen que ha dado el Sevilla FC en el último partido de LaLiga hace que haya cierta preocupación en el club de Nervión de cara a lo que resta de temporada. Cucho Hernández se reivindica como un gran delantero y el FC Barcelona se mueve en el mercado y ficha al lateral derecho portugués

Las portadas de los medios de comunicación deportivos de este 6 de enero llegan marcadas por la resaca de la última jornada de LaLiga, disputada el pasado fin de semana, y por el mercado de fichajes que comienza a moverse con el paso de los días. El mal momento y la mala imagen que dio el Sevilla FC hace que exista preocupación en el club de Nervión de cara a lo que resta de temporada. Por otro lado, Cucho Hernández está firmando una excelente temporada como delantero del Real Betis. Mientras tanto el FC Barcelona consigue el fichaje de Joao Cancelo.

La portada de ESTADIO Deportivo de este 6 de enero de 2026 está protagonizada por el mal momento del Sevilla FC que después de la derrota que sufrió contra el Levante UD por 0-3 en el Estadio Ramón Sánchez-Pizjuán. Un tropiezo que hace que exista cierta preocupación en el club de Nervión de cara a lo que resta de temporada ya que los puestos de descenso a Segunda división no está demasiado lejos, más cuando los equipos que están en la zona de peligro están comenzando a reaccionar a a lograr los puntos que no han sumado al inicio de la temporada. Por otro lado, Akor Adams brilla con Nigeria en la Copa África, marcando un gol y dando dos asistencias.

También se destaca la temporada que está haciendo Cucho Hernández en el Real Betis. El delantero fue uno de los fichajes que realizó el club verdiblanco hace ahora un año y el colombiano no sólo ha respondido con goles sino que también ha demostrado tener mucho fútbol. Con todo, a un delantero se le piden goles y el colombiano suma 8 goles y 3 asistencias sólo en LaLiga. Números bastante serios cuando aún no se ha terminado la primera vuelta.

A nivel nacional, muy destacable el primer movimiento de mercadeo que ha hecho el FC Barcelona, ya que el club catalán ha logrado la cesión, para lo que resta de temporada, de Joao Cancelo que pone así fin, de manera momentánea, a su etapa en el Al-Hilal. El portugués tenía la opción de ir al Inter pero le dio prioridad absoluta al equipo que entrena Hansi Flick. Por la parte del Real Madrid, hay mucha ilusión puesta en Gonzalo García después del triplete que marcó en la última jornada de LaLiga. Un canterano que está pidiendo su oportunidad en un Real Madrid, lleno de estrellas en ataque, en donde es muy complicado tenerla. También hay que destacar que tanto el FC Barcelona como el Athletic Club están en Arabia Saudí para disputar la primera semifinal de la Supercopa de España este miércoles.