La portada de ESTADIO Deportivo para el martes, 6 de enero de 2026

En el Sevilla pasan de la impotencia de Isaac Romero y Alexis Sánchez ante el Levante, al recital de Akor Adams en la Copa de África; con el Cucho Hernández tirando del Real Betis y con Joao Cancelo, Endrick y Donald Trump como nombres propios del día

En la portada de ESTADIO Deportivo para este martes, día 6 de enero de 2026, destacan varios nombres propios: como los de Akor Adams, en un Sevilla FC peleado con el gol y a la espera de un milagro mágico en el mercado invernal de fichajes; el del 'Cucho' Hernández, uno de los futbolistas más determinantes de LaLiga 25/26; Joao Cancelo, que puede volver; Endrick, que se acaba de marchar; e incluso Donald Trump, con una incursión militar en Venezuela a la que no permanece ajeno el mundo del deporte.

Échale carbón

Fichar o sufrir, ésa es la cuestión en este Día de los Reyes Magos para este impotente Sevilla FC, que suma casi las mismas victorias que los equipos de la zona europea pero que encaja tantas derrotas como los que están en puesos de descenso.

A la interminable plaga de lesiones, a las constantes sanciones y a los numerosos errores defensivos se une ahora una sequía de 271 minutos seguidos sin marcar ni un solo gol. Para colmo, mientras tanto, Akor Adams se sale en la Copa de África con Nigeria: gol, dos asistencias y un billete para los cuartos de final que retrasa su llegada y la del desaprovechado Chidera Ejuke.

¡Cucho Betis!

El delantero colombiano del Real Betis ha arrancado este 2026 igual que acabó el año 2025: viendo portería con asiduidad, consolidado en el 'Top 5' de los jugadores más decisivos de LaLiga EA Sports con 11 participaciones de gol (8 tantos y 3 asistencias) y pulverizando los mejores registros de su carrera. Además, suma una diana más en la UEFA Europa League y otra en la Copa del Rey que le convierten en el 'pichichi' verdiblanco en la presente campaña (10 en total).

Joao Cancelo puede volver al Barcelona

El lateral portugués João Cancelo se ofrece para regresar al Barça, acepta rebajarse el sueldo y espera que cristalicen las conversaciones entre los clubes después de la primera oferta presentada al Al-Hilal. Todo ello, mientras el Inter de Milán parecía partir como claro favorito para hacerse con el fichaje del internacional luso.

Endrick, presentado por el Lyon

El Olympique Lyon niega que exista una obligación de minutos en la cesión de Endrick por parte del Real Madrid durante la presentación del joven delantero brasileño, que inicia en Francia una etapa clave para su carrera tras un año y medio de escasa participación. Según ha admitido, este proceso personal le ha cambiado como futbolista y como persona.

El mundo del deporte también mira a Venezuela

La captura en Caracas del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, durante una operación militar norteamericana ordenada por Donald Trump para hacerse con el control de los recursos del país caribeño ha generado una oleada de reacciones entre deportistas de distintas nacionalidades y ha paralizado algunos campeonatos locales.