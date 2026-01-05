La "realidad" de este Sevilla: casi tantas victorias como los de Europa y las mismas derrotas que los del descenso

La irregularidad está marcado el camino del Sevilla esta temporada, capaz de completar partidos muy buenos con otros nefastos, lo que se refleja en los resultados, donde no es capaz de cortar la sangría de derrotas

El Sevilla Fútbol Club ha comenzado el año de la peor forma posible, cayendo ante el colista en casa por 0-3, pero si humillante fue el resultado, mucho más lo fue la forma de hacerlo. Ante la falta de calidad evidente de la plantilla, Matías Almeyda había logrado dotar al equipo al menos de físico y orgullo, lo que le ha permitido lograr importantes victorias, pero en cuanto deja de hacerlo, como ayer en Nervión, al equipo no hay por donde cogerlo.

Una irregularidad propia de un equipo y un club venido a menos que intenta reconducir su camino y que se refleja tanto en el juego como en los resultados. Los hombres de Almeyda han logrado encadenar partidos muy serios e incluso con buenos momentos de fútbol, con encuentros nefastos y propios de un equipo aspirante a descender a Segunda. De momento, esta irregularidad le ha permitido al Sevilla vivir en una zona más o menos cómoda, pero la incertidumbre empieza a reinar más que nunca en la grada de Nervión tras el último esperpento liguero.

Así, el Sevilla de Almeyda es capaz de sumar tantas victorias o casi como los equiops que está luchando pro la sexta posición de LaLiga y que daría acceso a Europa League o Conference League a final de temporada, pero al mismo tiempo tantas derrotas o más como los equipos que están en descenso. Los nervionenses cuentan con seis victorias en su casillero (ante Girona, Alavés, Rayo Vallecano, Barcelona, Osasuna y Real Oviedo), las mismas que el Celta, séptimo clasificado y su próximo rival del torneo, y tan solo una menos que Betis, sexto, y Athletic Club, octavo.

Sin embargo, si hay algo que está penalizando a los nervionenses esta temporada es su escasa capacidad para empatar cuando no pueden ganar. Tan sólo dos empates y un sinfín de derrotas, un total de diez (Athletic, Getafe, Villarreal, Mallorca, Real Sociedad, Atlético, Espanyol, Betis, Real Madrid y Levante), tantas como Real Oviedo y Levante, último y penúltimo clasificado, y dos más que el Valencia, antepenúltimo. Y es que el Sevilla ha dejado escapar puntos en los últimos minutos de varios partidos, como el punto que tenía casi amarrado frente al Villarreal en la jornada tres o la victoria de Mestalla, que voló en el tiempo de descuento.

Almeyda, consciente del obejtivo real de su equipo

Por todo ello, cuando tras alguna victoria el equipo se ha acercado a los puestos europeos, Matías Almeyda, consciente de las limitaciones de su plantilla, siempre ha bajado el balón al suelo, y ayer, tras una dolorosa derrota, no iba a ser diferente con el objetivo de la permanencia. "Yo dije que el Sevilla va a tener que competir hasta el último segundo de este torneo. Estoy firme con el pensamiento, con lo que veo, con lo que veo todos los días, con lo que veo en cada juego, y va a ser así, va a ser hasta el último segundo de este torneo. Tenemos que ser fuertes, tenemos que estar preparados para esta lucha. Por eso yo les he hablado mucho de lucha. Es así, un día juegas muy bien, al otro día mereces, al otro día no mereces... Esta es la inestabilidad que hoy tiene, y desde hace un tiempo, este equipo, es la realidad. Y el que no ve la realidad, ahí está el problema. Yo estoy viendo la realidad, entonces no me modifica el partido. Obviamente que me voy con un sabor totalmente amargo, porque la ilusión era arrancar el año ganando los tres puntos, ganando nuestra casa, y bueno, hay que seguir en esta batalla que tenemos", explicaba en rueda de prensa.