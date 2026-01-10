Momento crucial para el Real Betis, vuelve Mbappé para el 'Superclásico', Lamine Yamal está al 100%... Así vienen las portadas de la prensa deportiva

Real Betis, Real Madrid y Barcelona, por el 'Superclásico', protagonistas de las portadas de la prensa deportiva española

El Real Betis, la vuelta de Mbappé al Real Madrid para reforzarlo de cara a la final de la Supercopa de España y la total disponibilidad de Lamine Yamal para el 'Superclásico' protagonizan las portadas de la prensa deportiva española a 10 de enero de 2026.

Momento crucial en el Real Betis para levantar el ánimo

El entrenador verdiblanco, el chileno Manuel Pellegrini, quiere pasar página pronto de la derrota en Madrid con una alegría en Oviedo, antes de afrontar la semana que viene la eliminatoria a partido único ante el Elche de los octavos de final de la Copa del Rey. Pellegrini vuelve a contar en el grupo con el delantero congoleño Cédric Bakambu tras acabar la participación de su selección en la Copa de África, aunque no está en la convocatoria al no haber tenido tiempo de recuperación tras la estancia con su combinado nacional.

Vuelve Mabppé para reforzar al Real Madrid de cara a la final de la Supercopa de España

El francés Kylian Mbappé llegó este viernes a Yeda (Arabia Saudí) para, una vez superado el esguince de rodilla izquierda que le hizo quedarse en Madrid, incorporarse a la concentración del Real Madrid para la disputa de la final de la Supercopa de España este domingo ante el FC Barcelona. El delantero, autor de 29 goles en 24 partidos esta temporada, salió de la capital de España rumbo a Yeda a primera hora de la tarde, tras entrenarse por la mañana en la Ciudad Deportiva Real Madrid de Valdebebas, y será ya el sábado cuando trabaje por primera vez junto al resto de sus compañeros en Yeda.

Lamine Yamal, al 100% para la final de la Supercopa de España

Actividad fuera del césped de un FC Barcelona que volverá a entrenarse el sábado, en la víspera de la final en la que defienden título, buscando lograr su 16ª Supercopa, con la presencia esperada de Lamine Yamal al 100 %, superados sus problemas estomacales que le hicieron ser suplente ante el Athletic. El entrenador del Barcelona, el alemán Hansi Flick, dio este viernes en Yeda (Arabia Saudí) el día libre a sus futbolistas, que aprovecharon para descansar y, algunos, hacer algo de turismo por la ciudad, mientras que el director deportivo del Barcelona, Anderson Luis de Souza 'Deco', no detuvo su actividad en pleno mercado de traspasos.