La portada de ESTADIO Deportivo para este domingo 22 de marzo de 2026
El Sevilla FC pierde contra el Valencia CF por 0-2 en un partido en el que dio una mala imagen y solo se queda con tres puntos de ventaja sobre los puestos de descenso a Segunda división; el Real Betis viaja a Bilbao para intentar ganar al Athletic Club con Amrabat y con las únicas bajas de Lo Celso e Isco
La portada de ESTADIO Deportivo para este domingo 22 de marzo de 2026.
- Sevilla FC 0-2 Valencia CF: Inoperante
El Sevilla FC pierde por 0-2 contra el Valencia CF en un partido en el que dio una mala imagen, no estando muy acertado Matías Almeyda, y en el que ni siquiera reaccionó en una segunda parte en la que apenas ofreció fútbol.
- Athletic Club - Real Betis: Va con todo
El Real Betis viaja a Bilbao para intentar vencer al Athletic Club y consolidarse en la quinta posición de la clasificación de LaLiga. Amrabat entra en la convocatoria y el equipo verdiblanco solo tiene las bajas de Lo Celso e Isco.
- Tienen esperanza
Elche y Levante ganan a Mallorca y Oviedo respectivamente y demuestran que pelearán por la permanencia hasta el final de temporada.
- El Getafe golpea
El Getafe agrava la crisis de resultados del Espanyol derrotándolo por 1-2. El equipo de José Bordalás se mete en la lucha por clasificarse para Europa.