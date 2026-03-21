El Sevilla FC pierde contra el Valencia CF por 0-2 en un partido en el que dio una mala imagen y solo se queda con tres puntos de ventaja sobre los puestos de descenso a Segunda división; el Real Betis viaja a Bilbao para intentar ganar al Athletic Club con Amrabat y con las únicas bajas de Lo Celso e Isco

La portada de ESTADIO Deportivo para este domingo 22 de marzo de 2026.IMAGO

La portada de ESTADIO Deportivo para este domingo 22 de marzo de 2026.

El Sevilla FC pierde por 0-2 contra el Valencia CF en un partido en el que dio una mala imagen, no estando muy acertado Matías Almeyda, y en el que ni siquiera reaccionó en una segunda parte en la que apenas ofreció fútbol.

- Athletic Club - Real Betis: Va con todo

El Real Betis viaja a Bilbao para intentar vencer al Athletic Club y consolidarse en la quinta posición de la clasificación de LaLiga. Amrabat entra en la convocatoria y el equipo verdiblanco solo tiene las bajas de Lo Celso e Isco.

- Tienen esperanza

Elche y Levante ganan a Mallorca y Oviedo respectivamente y demuestran que pelearán por la permanencia hasta el final de temporada.

- El Getafe golpea

El Getafe agrava la crisis de resultados del Espanyol derrotándolo por 1-2. El equipo de José Bordalás se mete en la lucha por clasificarse para Europa.