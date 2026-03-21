La convocatoria del Betis ante el Athletic: sólo tres bajas, dos por lesión y una por decisión técnica

El conjunto verdiblanco aterrizará en la noche de este sábado en Bilbao, donde disputará la jornada 29 de LaLiga EA Sports en la guarida de los leones durante la tarde de este próximo domingo, menos de 72 horas después de celebrar la clasificación para los cuartos de final de la UEFA Europa League

El Real Betis se ha ejercitado en la mañana de este sábado en la Ciudad Deportiva Luis del Sol, intentando aparcar la alegría por la portentosa remontada del jueves ante el Panathinaikos FC (4-0) y por la celebración de clasificarse por primera vez en su historia para unos cuartos de final de la UEFA Europa League. Abril arrancará con ese nuevo reto, pero antes de pensar en ello hay que cerrar de la mejor forma posible un negativo mes de marzo. Los verdiblancos visitan este domingo al Athletic Club, en la última cita antes del parón de selecciones, con la misión de romper la racha de cuatro jornadas seguidas sin vencer en LaLiga EA Sports (tres puntos de 12).

El Betis viaja a Bilbao sin los lesionados Isco Alarcón y Gio Lo Celso ni el revitalizado Pablo García

En este primer y último entrenamiento para preparar la cita dominical en el Nuevo San Mamés, Manuel Pellegrini ha vuelto a contar con la práctica totalidad de su plantilla. Sólo quedan en la enfermería Isco Alarcón, quien ya hace carrera continua y comienza a ver algo de luz al final de este largo túnel, y Giovani Lo Celso, quien también se deja ver desde hace días pisando césped aunque y este sábado ha trabajado de manera parcial con el grupo.

De esta forma, las del malagueño y el argentino son las únicas bajas por motivos físicos en la lista de convocados que ha ofecido el técnico del Real Betis poco después de la rueda de prensa que ha concedido en la previa de este nuevo viaje hasta Bilbao. Además, Pellegrini tampoco lamenta ausencia alguna por sanción de cara a la cita contra los leones, donde lo ha eclipsado todo el terremoto por la marcha de Ernesto Valverde.

En la expedición verdiblanca, que tomará un vuelo chárter en el aeropuerto de Sevilla para partir hacia la capital vizcaína en torno a las 18:45 horas de este mismo sábado, tampoco estará Pablo García, por decisión técnica, según ha explicado el propio Pellegrini en rueda de prensa. El joven canterano lleva sin entrar en una convocatoria del primer equipo desde El Gran Derbi del pasado 1 de marzo, pero a cambio ha encontrado un potente efecto revitalizador en su regreso al filial para intentar ayudar a conseguir la permanencia en Primera RFEF.

Pese a jugarse en casa, el de Alcosa ni siquiera estuvo en el importante duelo de vuelta ante el Panathinaikos FC, ya que se reservó para este pasado viernes, cuando volvió a ser titular con el Betis Deportivo por tercer partido seguido y celebró en la victoria ante el Hércules su cuarta diana, tras la anotada frente al CE Europa y el doblete al Sevilla Atlético. Como premio, el atacante de 19 años ha vuelto a ser convocado por la selección española sub 21 para los dos encuentros de la próxima semana clasificatorios para el Europeo y será uno de los seis internacionales verdiblancos que harán las maletas.

Los 24 futbolistas convocados para el Athletic Club - Real Betis de la jornada 29 en LaLiga EA Sports

Los que sí han sido citados son Aitor Ruibal y Sofyan Amrabat, que volvió a lo grande el jueves. Ambos terminaron sobrecargados, pero llegan sin problemas. Así las cosas, la lista al completo con los futbolistas del Betis convocados por Manuel Pellegrini para visitar en la tarde de este domingo (18:30 horas) al Athletic Club es la siguiente:

Los porteros Álvaro Valles, Adrián San Miguel y Pau López; los defensas Héctor Bellerín, Aitor Ruibal, Ángel Ortiz, Marc Bartra, Natan de Souza, Valentín Gómez, Ricardo Rodríguez y Junior Firpo; los centrocampistas Sofyan Amrabat, Marc Roca, Sergi Altimira, Pablo Fornals y Álvaro Fidalgo; y los atacantes Antony dos Santos, Ez Abde, Rodrigo Riquelme, Chimy Ávila, Cédric Bakambu y Cucho Hernández.