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La portada de ESTADIO Deportivo para este lunes 23 de marzo de 2026

El Real Betis perdió contra el Athletic Club por 2-1 y no se consigue despegar de sus perseguidores en la lucha por la quinta posición de la clasificación, mientras que en el Sevilla FC valoran prescindir de los servicios de su entrenador Matías Almeyda

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La portada de ESTADIO Deportivo para este lunes 23 de marzo de 2026.IMAGO

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- Athletic Club 2-1 Real Betis: Tarde

El Real Betis perdió contra el Athletic Club por 2-1 después de una mala primera parte en la que no dio el nivel esperado. La entrada de Fornals, que marcó un golazo de falta directa, hizo reaccionar al equipo verdiblanco que no pudo lograr el empate.

- Almeyda, en la cuerda floja

Después de la derrota y de la mala imagen dada en el partido contra el Valencia CF, el entrenador se ha quedado prácticamente sin apoyos dentro del Sevilla FC el cual va a tomar una decisión sobre la continuidad del técnico en las próximas horas. En el club de Nervión ya manejan candidatos para sustituir al argentino, siendo Luis García Plaza el que más gusta aunque también está sobre la mesa la opción de Diego Martínez, quien tiene pasado en la entidad blanquirroja.

- Real Madrid 3-2 Atlético: Sigue en la pelea

El Real Madrid se lleva el derbi madrileño gracias a un inspirado Vinicius y no se descuelga del FC Barcelona en la lucha para ser campeón.

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