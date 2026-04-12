El Real Betis no puede pasar del empate a uno contra CA Osasuna en encadena siete partido sin conocer la victoria en Primera división. Mallorca y Oviedo, rivales del Sevilla FC por la permanencia, ganan sus partidos y no dan tregua al equipo de Luis García Plaza

La portada de ESTADIO Deportivo para el lunes 13 de abril de 2026.IMAGO

La portada de ESTADIO Deportivo para el lunes 13 de abril de 2026.

El Real Betis no puede pasar del empate a uno contra CA Osasuna y no rompe su mala racha en LaLiga en donde encadena siete partidos sin conocer la victoria. A pesar de ello, mantiene la quinta posición gracias la derrota del Celta frente al Oviedo.

El Sevilla FC ve que sus grandes rivales en la lucha por la permanencia en Primera división ganaron sus partidos. El equipo que entrena Luis García Plaza sólo tiene una ventaja de dos puntos sobre los puestos de descenso a Segunda división.

El Villarreal lo tiene en la mano

El Villarreal asalta San Mamés al ganarle al Athletic Club por 1-2. El equipo amarillo está prácticamente clasificado para jugar la próxima Champions League.

Carlos Alcaraz cede el número 1

El tenista español pierde contra Jannik Sinner en dos sets la final del Masters 1000 de Montecarlo. El italiano le arrebata además el número 1 en la clasificación de la ATP.