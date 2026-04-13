En el Real Betis no hay ningún tipo de debate sobre la continuidad de Manuel Pellegrini y en el club trabajan con el entrenador chileno de cara a la próxima temporada. Por otro lado, Del Nido Carrasco señala que si no hay venta de acciones no hay motivos para que él deje de ser presidente del Sevilla FC

La portada de ESTADIO Deportivo para el martes 14 de abril de 2026.IMAGO

La portada de ESTADIO Deportivo para el martes 14 de abril de 2026.

Ramón Alarcón, CEO del Real Betis, señala que en el club verdiblanco trabajan con Manuel Pellegrini de cara a la próxima temporada a pesar de la racha de siete partidos sin ganar en LaLiga que ha encadenado el equipo.

El actual presidente del Sevilla FC aseguró en la previa del partido contra el Atlético de Madrid que si no hay venta de las acciones no hay motivo alguno para que él abandone su cargo en el club de Nervión.

La afición del Real Betis responde

El Estadio La Cartuja se va a llenar durante el partido de vuelta de los cuartos de final de la UEFA Europa League. 70.000 béticos animarán a su equipo para lograr la clasificación a semifinales.

Alfon González da un paso adelante

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