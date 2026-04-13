La portada de ESTADIO Deportivo para el martes 14 de abril de 2026
En el Real Betis no hay ningún tipo de debate sobre la continuidad de Manuel Pellegrini y en el club trabajan con el entrenador chileno de cara a la próxima temporada. Por otro lado, Del Nido Carrasco señala que si no hay venta de acciones no hay motivos para que él deje de ser presidente del Sevilla FC
La portada de ESTADIO Deportivo para el martes 14 de abril de 2026.
No hay debate con Pellegrini
Ramón Alarcón, CEO del Real Betis, señala que en el club verdiblanco trabajan con Manuel Pellegrini de cara a la próxima temporada a pesar de la racha de siete partidos sin ganar en LaLiga que ha encadenado el equipo.
Del Nido Carrasco se mantiene firme
El actual presidente del Sevilla FC aseguró en la previa del partido contra el Atlético de Madrid que si no hay venta de las acciones no hay motivo alguno para que él abandone su cargo en el club de Nervión.
La afición del Real Betis responde
El Estadio La Cartuja se va a llenar durante el partido de vuelta de los cuartos de final de la UEFA Europa League. 70.000 béticos animarán a su equipo para lograr la clasificación a semifinales.
Alfon González da un paso adelante
El extremo, cedido por el Sevilla FC en el Villarreal CF, marcó su primer con el equipo amarillo. El club de Nervión no le pierde la pista ya que espera que se revalorice para ganar dinero con él en verano
Levante UD 1-0 Getafe CF: No tira la toalla
El Levante UD se impone gracias a un gol de Carlos Espí y deja claro que va a pelear por lograr la permanencia en Primera división.