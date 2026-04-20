Después de la dolorosa eliminación en cuartos de final de la Europa League, toca levantarse en Montilivi para cimentar la quinta plaza con el aliciente del posible reestreno de Isco; en el Sevilla, Javi Calleja admite que fue tanteado por Antonio Cordón para ser el recambio de Almeyda

La portada de ESTADIO Deportivo para el martes 21 de abril de 2026ED

La portada de ESTADIO Deportivo para el martes 21 de abril de 2026:

Girona - Betis: Toca levantarse

El posible reestreno de Isco Alarcón con el Real Betis -sólo suma 30 minutos en esta Liga y fue precisamente contra el Girona FC- es el gran aliciente de un duelo en el que a los verdiblancos les urge poner fin a su racha de siete jornadas seguidas sin conocer el triunfo para cimentar la quinta plaza; Antony y Diego Llorente se caen de la lista de convocados.

Javi Calleja, tanteado en Nervión

El que fuera entrenador de Villarreal, Levante, Oviedo o Alavés mantuvo conversaciones avanzadas con Antonio Cordón para convertirse en el sustituto de Matías Almeyda en el banquillo del Sevilla, pero finalmente el elegido fue Luis García Plaza. "Es cierto que surgió esa opción hace unas semanas", ha reconocido Calleja.