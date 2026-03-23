El Sevilla FC anuncia la salida de Matías Almeyda y llega a un acuerdo para que Luis García Plaza se convierta en el nuevo entrenador del club de Nervión de cara a esta recta final de temporada. Por su parte, Fornals está firmando una temporada muy buen con el Real Betis

La portada de ESTADIO Deportivo para este martes 24 de marzo de 2026.IMAGO

La portada de ESTADIO Deportivo para el martes 24 de marzo de 2026.

El Sevilla FC y Luis García Plaza llegan a un acuerdo para que el madrileño se convierta en nuevo entrenador del club de Nervión en sustitución del despedido Matías Almeyda. El técnico es el elegido por la junta directiva sevillista para conseguir la permanencia en Primera división.

Pablo Fornals está firmando una temporada espectacular con el equipo verdiblanco lo que le ha convertido en un fijo en la Selección Española. Es el centrocampista nacional que participa en más goles con 7 tantos marcados y 6 asistencias.

- Patrik Mercado se rompe

Patrik Mercado, por el que el Sevilla FC tiene un preacuerdo, se destroza la rodilla jugando con Independiente del Valle y estará de nueve meses.

- Confianza plena en Pellegrini

Tras cumplir 300 partidos en el banquillo bético, Pellegrini puede hacer una temporada histórica ya que el Betis está quinto en LaLiga y en cuartos de final de la Europa League.