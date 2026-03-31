Kévin Denkey, objetivo bético en el mercado invernal, está justificando el interés verdiblanco

La portada de ESTADIO Deportivo para el martes, 31 de marzo de 2026

LLAMA A LA PUERTA

Denkey se pone de nuevo en la órbita del Betis con una espectacular producción goleadora en la MLS

TENTADO POR SCALONI

El seleccionador albiceleste corrobora que el canterano sevillista Oso "es seleccionable"

ESPAÑA - EGIPTO: LA HORA DE LA VERDAD

Tras golear a Serbia, Luis de la Fuente tiene ante Egipto (21:00 horas, RCDE Stadium) su última prueba antes de dar la lista para el Mundial