La portada de ESTADIO Deportivo para el martes, 31 de marzo de 2026
Kévin Denkey, objetivo bético en el mercado invernal, está justificando el interés verdiblanco
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LLAMA A LA PUERTA
Denkey se pone de nuevo en la órbita del Betis con una espectacular producción goleadora en la MLS
TENTADO POR SCALONI
El seleccionador albiceleste corrobora que el canterano sevillista Oso "es seleccionable"
ESPAÑA - EGIPTO: LA HORA DE LA VERDAD
Tras golear a Serbia, Luis de la Fuente tiene ante Egipto (21:00 horas, RCDE Stadium) su última prueba antes de dar la lista para el Mundial