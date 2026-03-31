30 aniversario

La portada de ESTADIO Deportivo para el martes, 31 de marzo de 2026

Kévin Denkey, objetivo bético en el mercado invernal, está justificando el interés verdiblanco

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Kévin Denkey celebra un golImago

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LLAMA A LA PUERTA

Denkey se pone de nuevo en la órbita del Betis con una espectacular producción goleadora en la MLS

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