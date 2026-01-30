Paso al frente de los heliopolitanos en Europa que les permitirá no ser protagonistas este lunes del sorteo y evitar una eliminatoria a doble partido en tres semanas

El particular festejo de los 'Zipi' y 'Zape' béticos.Lince

30 de enero de 2026 00:14 CET

La portada de ESTADIO Deportivo para el viernes 30 de enero de 2026:

- REAL BETIS 2-1 FEYENOORD / RECOMPENSA

El esfuerzo verdiblanco obtuvo como premio el pase directo a octavos de la Europa League, gracias a las paradas de Pau López y a la pegada de Antony y Abde, que forzaron en la primera final de la semana ante un rival valiente que hizo sufrir con diez hasta el final a los de Pellegrini

- VÍA LIBRE PARA MAUPAY

El punta francés, que habló con Kondogbia y Almeyda antes de venir, promete "perfeccionar el español muy pronto" y ya está inscrito en LaLiga, listo para debutar en Mallorca este lunes

- ESTRELLA ROJA 1-1 CELTA / PAOK O LILLE

Fer López volvió con gol, pero los serbios empataron al final ante un conjunto vigués que se jugará el pase a octavos de la UEL ante griegos o franceses, a los que ganó en fase regular

- RAPHINHA CONFIESA

Rompe su silencio por lo del Balón de Oro: "Estaba molesto. Esperaba estar entre los tres primeros. Creo que merecía ganarlo, pero Dembélé y Lamine también".