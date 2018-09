Caparrós, sobre la lucha accionarial y la guerra social en el Sevilla

Entre las numerosas cuestiones tratadas por Joaquín Caparrós durante su entrevista con ESTADIO Deportivo, el utrerano también se refirió al tema accionarial y a la guerra de poder en la que se encuentra inmersa la entidad. Un desafío que ha hecho temblar la estabilidad del club a lo largo de los últimos tiempos, lo que no pasa inadvertido para el Caparrós sevillista, que no empleado del club: "Por encima de todo, te hablo como sevillista. Creo que tenemos que estar unidos todos. La grandeza del Sevilla es la unidad que ha habido siempre desde la cabeza visible hasta toda la gente que tenían acciones o tenía peso fuera del club, independientemente de que cada uno luego quiera comprar acciones o no quiera. Yo te hablo como socio, realmente el accionariado tiene el poder, pero el poder lo tiene la afición. Mi forma de pensar como aficionado es idéntica a la de cualquiera sevillista que va a ver a su equipo los domingos. La unión del Sevilla debe estar por encima de todo lo que cada uno quiera a nivel personal". Por eso, entiende el actual director de fútbol del Sevilla Fútbol Club que "hay que sumar" y "protestar en los sitios donde realmente hay que hacerlo".

"Tenemos que estar todos unidos por un Sevilla más grande. Si queremos ser muy grandes, tenemos que tener paz social y la paz social no la tienen que dar a nivel accionarial. Si cada uno impone una guerra para ver quién gana, creo que el perjudicado será el Sevilla y el sevillismo pero también estoy seguro de que el sevillismo no lo va a permitir, porque con los sentimientos no se puede jugar", apostilla Caparrós, quien apela al amor por unos colores, la camiseta y el escudo.

Y la clave, los sevillistas de base. "No se puede ser sevillista de palabra. Se es sevillista día a día, y con gestos que demuestren tu sevillismo. La temporada es muy larga y sí hay muchos momentos en los que hay que demostrar tu sevillismo; los que de un sueldo de 800 euros se quitan todos los meses para el abono".