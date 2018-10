Musaev: "El Sevilla está en un momento dulce, pero seremos ofensivos"

El técnico del Krasnodar, el ruso Murad Musáev, reconoció hoy que el delantero titular del equipo ruso, el brasileño nacionalizado ruso Ari, es duda para el partido de Liga Europa ante el Sevilla.

"Con respecto a Ari, tenemos dudas. Hoy sabremos si juega o no", dijo Musáev en rueda de prensa en el estadio del Krasnodar.

Musáev, cuyo equipo ha encadenado seis victorias consecutivas en liga, copa y competición europea, destacó que manejas dos o tres variantes para reemplazar a Ari.

"Con todo, espero que pueda saltar al campo", señaló.

Según informa la prensa local, Ari sí participó en el entrenamiento del equipo ruso, que transcurre bajo una intensa lluvia.

En cuanto al rival, el Sevilla, consideró que su nivel es similar al del Real Madrid, que cayó ayer en Moscú por la mínima ante el CSKA en Liga de Campeones.

"No puedo decir quién es más fuerte. Los dos son equipos del máximo nivel. El CSKA lo tuvo difícil y nosotros tampoco lo tendremos fácil", indicó.

Sea como sea, negó que 'los Toros', como es conocido el Krasnodar, vayan a cambiar su forma de jugar o reserven fuerzas para el crucial partido de liga del fin de semana ante el Zenit, líder del campeonato.

"En cada encuentro intentamos mostrar un fútbol ofensivo y no renunciaremos a esos principios. No tenemos un plan defensivo. No vamos a introducir cambios radicales", apuntó.

Musáev, que asumió el cargo mediada la temporada pasada, reconoció que este es el partido más importante en su breve carrera profesional y agregó que el "objetivo mínimo" de su equipo es pasar a la siguiente fase en la Liga Europa.

Mientras, el uruguayo Mauricio Pereyra destacó que el Sevilla "se encuentra en su momento más dulce", lo que le convierte en un rival más fuerte que el Celta y la Real Sociedad, equipos españoles a los que se enfrentó el Krasnodar en el pasado.

"El Sevilla ha ganado sus últimos cinco encuentros. Pero nosotros también nos encontramos en nuestra mejor forma. Debemos pensar en nuestro juego y actuar igual que en los últimos encuentros", dijo.