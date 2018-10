Amadou volvió al trabajo del grupo y Kjaer lo hará el miércoles

El centrocampista francés Ibrahim Amadou, lesionado en un codo el pasado 20 de septiembre, volvió este martes a entrenarse con la plantilla del Sevilla, mientras que el central danés Simon Kjaer, que no pudo acabar el sábado el choque ante el Barcelona por dolencias musculares, lo hará el miércoles.

El equipo sevillista, tras tener el lunes jornada de descanso, reanudó este martes el trabajo para preparar la cita del próximo jueves en el estadio Ramón Sánchez Pizjuán ante el Akhisarspor turco, de la tercera jornada en el grupo J de la Liga Europa. En esta sesión, el entrenador de la formación hispalense, Pablo Machín, contó con Amadou después de un mes de baja tras caer lesionado en el partido de la primera jornada de esta fase de grupos, disputado en el estadio sevillista ante el Standard Lieja belga (5-1). El que no estuvo junto a sus compañeros en la ciudad deportiva sevillista fue Kjaer, quien se retiró en el minuto 55 del encuentro del Camp Nou (4-2) por precaución por unas molestias en el músculo isquiotibial izquierdo y que se incorporará el miércoles a los entrenamientos con normalidad, informó el club en un comunicado. El lateral izquierdo Sergio Escudero, que sufrió la semana pasada una gastroenteritis, trabaja ahora en recuperar la forma física para estar a disposición del equipo.



El que aún no ha sido dado de alta de la fractura en la cabeza del peroné derecho que padeció a principios de septiembre es el centrocampista francés Maxime Gonalons, quien es ahora el único futbolista de la plantilla con el que no puede contar el técnico soriano.