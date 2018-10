Machín: "Todos tienen claro que lo importante es la victoria"

El técnico del Sevilla, Pablo Machín, se ma mostrado muy satisfecho por la victoria conseguida por su equipo en el día de hoy. El entrenador soriano ha destacado la actuación del VAR, que ha privado al Sevilla de dos goles, además de alabar el trabajo de jugadores como Sarabia o el 'Mudo' Vázquez.

Dos goles anulados por el VAR: "Los parones más que nada han sido por las decisiones del VAR que nos han hecho pensar que los fuera de juego eran muy dudosos. Lástima que al final fueran los dos, nos ha hecho pasar de ese proceso de euforia a resignación. Teníamos un rival que tenía claro su plan de actuación. Les valía el empate e iban a la contra. Hemos tenido paciencia, hemos tenido bien el balón, hemos sabido no hacer pérdidas para sus contras y lo hemos hecho bien. Hemos vencido de forma muy justa".

Planteamiento del Huesca: "Es lógico que un equipo que necesita mucho los puntos juegue así. Tienen sus virtudes, jugadores rápidos a la contra. Yo nunca les había visto jugar con tres centrales y dos carrileros. En el partido anterior jugaron 4-2-3-1. Muchos rivales cambian el sistema para jugar contra nosotros. Los jugadores ya tienen las consignas dadas de cuando hemos jugado con rivales así. Hoy solo había que recordar esas consignas. Después cambiamos a Ben Yedder más como extremo que como delantero".

El gol del Huesca: "La verdad es que el tanto del Huesca no me ha gustado nada porque creo que el equipo no se merece ese gol cuando ha hecho un trabajo tan sensacional. Ya llevamos varios partidos, en Krasnodar nos costó puntuar, en Eibar nos costó hacer un resultado redondo. Nos hubiera gustado más el 2-0. Cuando veamos este resultado a largo plazo no corresponderá a lo visto".

Partido de Sarabia y el 'Mudo': "Yo creo que los goles tienen mucho mérito pero las asistencias más. Ben Yedder también ha estado a punto de asistir al 'Mudo' en un gol cantado. Unas veces toca golear y otras no. Estoy contento porque todos tienen claro que lo importante es la victoria".