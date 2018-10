André Silva, "con muchas ganas de volver"

El portugués André Silva, que sufrió en un lance del partido contra el Huesca una fuerte contusión en el cuádriceps con gran derrame, está pendiente de evolución, según el parte médico facilitado por el club. Unos problemas físicos que tendrán al internacional luso fuera del partido de Copa de este jueves, ante el Villanovense, en la ida de los dieciseisavos de final del torneo del K.O. y que lo convierten en seria duda para el partido liguero del próximo domingo (18:30 horas) en Anoeta frente a la Real Sociedad. Entre algodones, el delantero se ha referido al respecto en su cuenta personal de Instagram, donde ha manifestado que está "con muchas ganas" por "volver pronto"; una motivación que, lógicamente, servirá de ayuda a Pablo Machín a la hora de poder contar con él.





Mientras que se resuelve, o no, su participación en Anoeta, el técnico soriano contará concomo principal referente ofensivo; un futbolista al que no se le da nada mal el terreno de juego ´Txuri Urdin´, siendoel equipo español, con un total de cuatro dianas. Habrá que ver, por tanto, quién será el compañero del galo en la punta de lanza sevillista si finalmente no llega a tiempo el portuguésen Europa League,la pareja de delanteros, teniendo que decidirse el soriano ahora por uno de los dos delanteros.