Machín no sabe si podrá contar con Aleix: "Le están haciendo pruebas"

El Sevilla FC es el equipo de España que más partidos acumula y eso se empieza a notar en las piernas. "Tenemos prácticamente a la totalidad del equipo tratándose con los fisios", ha dicho este sábado un Pablo Machín que aún no sabe si podrá contar con Aleix Vidal, a quien se le están "realizando pruebas".

Partido duro para el líder

"Los que tenemos que estar atentos somos nosotros y encarar el partido de la mejor manera ante un rival tremendamente motivado. No han perdido ningún partido allí y se enfrentan al líder. Van a querer igualarnos a puntos y eso quiere decir que están haciendo una Liga muy buena. El Sevilla dice que 'nunca se rinde' y al Alavés le pasa exactamente igual, porque ha ganado muchos partidos en los últimos minutos".

El 'Dicen que nunca se rinde'

"Siempre me ha gustado ese lema. Es una de mis creencias como entrenador. Dar el máximo en todo momento a nivel físico y mental. No bajar los brazos porque si lo haces se lo pones más fácil al rival".

Abelardo

"Es un entrenador al que conozco de nuestros enfrentamientos, desde Segunda, y siempre nos lo ha puesto muy difícil. En Primera debutó ante el Girona y a partir de ahí a hecho una trayectoria que es para alabar".

La enfermería

"Somos el equipo que más partidos oficiales lleva. Todos llevan exigencia muy grande física y mental, y si a eso le sumas los viajes a Europa, son muchas horas. Necesitamos ahora de los fisios para recuperar de la mejor manera. Tenemos prácticamente a la totalidad del equipo tratándose con los fisios y la sesión no ha sido exigente. Veremos cuando acaben de tratarse qué me comentan los fisios y los médicos. Es probable que vayamos todos. A Aleix le retiramos por molestias, porque él quería seguir. Se le están haciendo pruebas y no sabemos aún si podremos contar con él".

El liderato

"El ser líderes conlleva que el rival esté con una sobremotivación. Pero también hay que entender que la afición puede sacar pecho por algo que es tremendamente complicado. Quiere decir que hemos hecho muchas cosas bien, pero no miro la clasificación hasta que queden pocos partidos".

La Copa Libertadores, en Madrid

"Tiene un trasfondo profundo de por qué se ha tenido que jugar aquí y no donde debería. Eso debe hacer recapacitar a todos sobre lo que es el fútbol: alegría y no riesgo".