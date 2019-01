Alberto Moreno, con ofertas mareantes, no cambia de idea

Que jugase como titular en la FA Cup esta semana no cambia nada en el futuro de Alberto Moreno (26), quien ha comunicado al Liverpool FC que no renovará y que tiene decidido agotar su contrato con los 'reds'.

Su intención, como ya informase ESTADIO, es la de volver a LaLiga y, a ser posible, al Sevilla FC, si bien a día de hoy no tiene nada avanzado con los nervionenses ni con ningún club español.

En Nervión, tras una toma de contacto allá por el mes de octubre, ya saben cuánto querría percibir el lateral y no estaría ahí el problema, sino más en la prima de fichaje por llegar como agente libre. En cualquier caso, el asunto ha quedado en 'stand by' y, a día de hoy, Alberto Moreno, quien tendría incluso una segunda venta en el Sevilla, no descarta jugar en la Serie A.

El canterano nervionense cuenta con varias ofertas de la Premier League y algunas completamente mareantes de Rusia y Turquía, pero, de no volver a España, sólo atendería la del club italiano de la zona alta que trata de hacerse con sus servicios.

Y es que Alberto Moreno prioriza encontrar un buen lugar para su familia y en el que, al mismo tiempo, pueda tener protagonismo, de cara al volver a la selección española, su gran ilusión. Si es en 'su' Sevilla FC, mejor que mejor, pero Caparrós, centrado ahora en asuntos más urgentes, sigue sin levantar el teléfono. De momento, no obstante, el lateral zurdo sólo tiene claro que no va a seguir en el Liverpool y que el dinero es totalmente secundario.