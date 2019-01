LaLiga, un sueño callado para Vaclik

Ha caído de pie en Nervión. Tomas Vaclik ha acabado con los eternos debates en torno a la portería y admite que, cuando firmó el pasado verano, no pensaba que "todo sería tan bueno" a estas alturas, con el equipo muy vivo en todos los frentes abiertos.

El checo, eso sí, no quiere hablar de la posibilidad de ganar LaLiga cuando es cuestionado por ello en 'Sport.cz'. "Podemos pelear con ellos, pero todos en el club saben que vencer a Barcelona, Atlético y Real Madrid es una tarea difícil, por lo que no hablamos del título. Sé que en Inglaterra, años atrás, el Leicester se convirtió en el ganador de la Premier. Es por eso que también soñamos, pero no hablamos en voz alta sobre el título", explicó a sus compatriotas el meta nervionense, que tiene claro el objetivo: "Seguir igual que hasta ahora y terminar en la cuarta plaza para jugar la Liga de Campeones, o ganar la Europa League, que también da el pase".

Además, su "motivación y ambiciones van aún más lejos", pensando en la clasificación para la Euro 2020 con su selección.