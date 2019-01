Machín: "¿Un problema? Tener a Morata sería una bendita bendición"

Pablo Machín ha comparecido este mediodía en sala de prensa antes de partir este mismo jueves rumbo a Bilbao para jugar el partido de ida de los octavos de Copa ante el Athletic, equipo al que se enfrentarán tres veces consecutivas en apenas una semana. "Paradójicamente sucede mucho que se juegue con el mismo rival en Liga y en Copa, es lo que hay, no es lo ideal porque vamos a acabar saturados pero lo importante es ser capaces de competir y ganar el mayor número de partidos. La intenación primera es ganar el de mañana, luego ya pensaremos en el partido de Liga. Habrá variaciones en ambos equipos entre un partido y otro", ha dicho el técnico.

Sin embargo, gran parte de la rueda de prensa del míster sevillista ha girado en torno al mercado de fichajes y, sobre todo, un nombre, el de Álvaro Morata. "Soy bastante realista, hasta que no sucedan las cosas no ganamos nada pensando en que puede suceder. Llevamos gran parte del tiempo que nos permite el mercado para fichar. Mañana necesitamos energía y eso depende de la competencia que haya en tu equipo, seguimos siendo los mismos. La plantilla es competitiva pero corta en cuanto a número. La única lesión larga es la de Gonalons, Gnagnon sigue con las molestias pero esperemos que no se alargue mucho. Los fichajes llegarán pero como no depende de mí, yo sigo pensando en mis jugadores", ha aseverado.

Pese a que a Machín le gustaría tener ya el recambio de Muriel, sabe que las opciones que maneja el club necesitan tiempo: "Tenemos que ser conscientes de las expectativas que tenemos. Estamos intentando tocar a futbolistas que muy pocos clubes pueden acceder a ellos. Si luego no se puede dar nadie se puede sentir frustrado. Queremos que vengan los mejores, si no se puede, habrá que bajar el listón, pero esto son intuiciones del día a día. Yo lo mejor que puedo hacer es centrarme en lo mío y dejar a los que saben hacer eso porque todos pensamos en potenciar al Sevilla".

Otro de los asuntos que tendría que manejar Machín si Morata acabara llegando a Nervión es el manejo de esa situación con tres delanteros de nivel para solo dos puestos. Sin embargo, Machín no ve problema alguno en ellos: "Los grandes equipos tienen grandes jugadores. El entrenador luego tiene que gestionar a esos jugadores, yo digo que son los propios jugadores son los que se ponen y se quitan con su rendimiento. Tener a Morata sería un bendito problema para mí, o le quito hasta la palabra problema, sería una bendita bendición para mí. A nadie le regalan lo que tienen, en su momento pagaron mucho porque lo vale, muchos lo quieren porque lo valen. Morata ha destacado en la Juventus, en el Madrid, está teniendo rendimiento en el Chelsea, la realidad y los números así lo dicen".

Sobre cómo se podrían tomar jugadores como Ben Yedder o André Silva la llegada de Morata, Machín ha sido claro: "Hay gente que tiene que pensar a más largo plazo, pero el fútbol es inmediatez, no sé lo que va a pasar la temporada que viene. Los futbolistas, si son inteligentes, no tienen que ver como una amenaza que venga otro jugador, sino como una virtud porque ellos van a ser mejores también, lo veo como un beneficio más que como una amenaza".

Cómo afronta la Copa del Rey: "En el Sevilla hay exigencia si cabe todavía más, nuestra intención es ir lo más lejos posible en todas las competiciones. En la Copa del Rey siempre el Sevilla ha tenido buenos resultados. Si me das a elegir entre la Copa o cualquiera de las dos competiciones europeas, estaremos de acuerdo que preferimos la segunda pero si me hablas de levantar un título... Depende si ya miras el tema económico, nosotros lo que queremos es ganar el mayor número de partidos. Todo esto que te digo es complicado pero es nuestra intención. Si me dices de ganar un título... Yo no he ganado ninguno así que me haría mucha ilusión, pero hacer una buena temporada con el Sevilla para mí ya es un título, si nos clasificamos para Champions también. Sé de las dificultades del día a día, y los entrenadores lo tenemos muy difícil. Hacer una buena temporada ya es meritorio, tocar plata no está al alcance de todos".

Cambios del Athletic de Garitano con respecto al de Berizzo: "Con Garitano han cambiado los resultados, también otras cosas pero es fundamental. No saben lo que es perder con este entrenador, seguramente porque han minimizado riesgos, han vuelto a la esencia histórica del Athletic, la garra es una característica principal pero no exento de calidad. No asumen riesgos y están sacando provecho porque así lo dicen los marcadores".

La utilización del VAR: "Una vez que el que tiene que decidir es el árbitro, se puede equivocar. La idea del VAR es que se equivoque lo menos posible, se supone que no nos debemos equivocar tanto".

Qué opinión tiene del mercado de enero: "Me gustaría haberlos tenido hace una semana, pero entiendo que esto lleva unos tiempos. Si veo que el mercado de enero es muy largo, si fuera de dos semanas sería suficiente".