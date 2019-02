"El futuro de Rog está lejos del Nápoles"

Con el Nápoles no resulta nada fácil negociar y Joaquín Caparrós ha podido comprobarlo a la hora de hacerse con los servicios de un Marko Rog que ha llegado a Nervión, finalmente, sin opción de compra.

El utrerano dejó caer en la presentación del croata que el Sevilla FC se ha guardado una especie de "opción preferente" por el futbolista, aunque no dio detalle alguno al respecto. Lo que creen en Eduardo Dato, sea como sea, es que tendrán muchas papeletas para quedarse en propiedad al futbolista si en los próximos meses éste encuentra la felicidad en la capital hispalense. Lo que desea Rog, al fin y al cabo, es tener protagonismo. Jugar.

No en vano, uno de los intermediarios que intervino en la operación, Stefano Antonelli, ha comentado en Italia que no ve al croata volviendo a vestir a camiseta celeste: "En el Sevilla podrá jugar mucho más y tendrá la oportunidad de mostrar su talento. ¿Su futuro? Muy probablemente no será en el Napoli, no hay sitio para él ahí".

El agente cree que ir al Sevilla es una buena oportunidad "para que Rog brille" y, si acaba siendo así, podrá decidir si se lo lleva de vuelta o si "hace dinero con su traspaso".

El Sevilla, que tiene jugosos informes sobre el futbolista, desearía quedárselo en propiedad, pero resulta excesiva una cantidad que vaya más allá de los 20 millones de euros.

De momento, la afición nervionense desconoce qué puede aportar el último refuerzo invernal blanquirrojo, pues Machín prefirió en Vigo meter antes a Roque Mesa, Amadou y Escudero.