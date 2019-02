El médico de la Lazio duda con Luis Alberto.

Fabio Rodia, médico de la Lazio, habló ante varios medios italianos después de la victoria del conjunto italiano frente al Empoli por 1-0 y dejó alguna que otra pista sobre el estado de forma de dos de sus estrellas: Ciro Immobile y Luis Alberto.

Del ariete italiano aseguró su presencia en el próximo encuentro de Europa League ante el Sevilla FC, ya que "hay que amenazarlo para que no juegue la próxima semana", aunque declaró que lo estarán observando para "no cometer ningún riesgo". La nota negativa para la escuadra romana va ligada a la figura de Luis Alberto. El ex sevillista es la gran duda del equipo entrenado por Simone Inzaghi debido a los problemas físicos sufridos el pasado 4 de febrero en el partido liguero ante el Frosinone. "El partido contra el Frosinone nos supuso problemas para Ciro y Luis Alberto. Ambos han sido estudiados y están recuperándose. Luis Alberto tiene molestias en los abductores. Seguimos a la espera de ver cómo evoluciona", dijo.

Por ello, el técnico italiano deberá trabajar alguna alternativa para así tener un plan 'B' en caso de que el gaditano o el 'azzurro' no lleguen a tiempo para la ida de los cuartos de final de la EL.