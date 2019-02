André Silva: "Machín es valiente y cuida los pequeños detalles"

La afición, o una parte de la misma, al menos, comienza a tener dudas sobre la capacidad de Pablo Machín, pero se trata de una impresión compartida por la plantilla, según se desprende de las palabras de André Silva, en una entrevista concedida a TribalFootball. El portugués aseguran sentir feliz en LaLiga y, concretamente, en el Sevilla.

- ¿Cómo está yendo su aclimatación a LaLiga y al Sevilla, en concreto?

- Me estoy adaptando muy bien al Sevilla. Desde el primer día que vine aquí, vi que tenía excelentes compañeros en el equipo, y el entrenador también me ayudó mucho. Estoy adaptado. Me encanta el fútbol de LaLiga, ya que a todos los equipos les gusta tener el balón. Se ve buen fútbol aquí.

- ¿Eso es lo que más le llama la atención de LaLiga?

- Sí. Es que a los equipos de la zona baja de la tabla también les gusta tener el balón y, normalmente, eso no se ve en otras ligas. No apuestan por un fútbol tan atractivo, sino por esperar atrás. También es una liga muy dura. En la primera vuelta, excepto un par de partidos, hemos tenido que luchar mucho para conseguir la victoria.

- ¿Cómo se sintió al hacer un 'hat-trick' en su debut?

- Fue un momento muy especial. Me llevé el balón a casa porque fue un momento especial. No esperaba marcar un 'hat-trick', pero estas cosas pasan y estoy muy feliz. Fútbol.

- ¿Qué recuerda de ese día?

- Que pensaba que tenía que hacer un gran trabajo, cumplir exactamente con lo que el entrenador me pidiera. Era mi comienzo en un nuevo club y tenía que ganarme la confianza de mis compañeros. Comencé a tener oportunidades, sentí que podía marcar y lo hice... tres veces.

- ¿Fue el partido ante el Real Madrid uno de los más especiales de su vida?

- Fue muy especial. Estaba muy feliz porque ganamos y también porque era el cumpleaños de mi madre. Había mucha gente en el estadio, metí dos goles y acabé muy feliz.

- ¿Cómo es esa atmósfera cuando salta al Sánchez-Pizjuán y escucha el himno?

- Se me pone la piel de gallina. Es un momento muy especial, al que no estaba acostumbrado. Cuando jugamos de noche, las luces se apagan y sientes cómo todo el estadio canta el himno. Es muy hermoso. Siento el cariño y la energía de los hinchas. Tengo la impresión de que les gusto.

-¿Qué es lo que más le gusta de su equipo?

- Que podemos hacerle frente a cualquier rival. Nos centramos en nuestro estilo; podemos jugar tanto a contragolpear como a dominar. Somos un equipo muy completo que, cuando necesitamos hacer algo, lo hacemos. No somos especialistas en una sola cosa, como puede ser tener la posesión.

- Parece un equipo muy ofensivo.

- Si miramos los nombres de los que juegan, parece un equipo bastante ofensivo, pero jugadores como Ben Yedder, Mudo Vázquez, Pablo Sarabia o yo mismo somos los primeros en defender. Tenemos mucho espíritu de equipo. Cuando vemos que uno no puede presionar, replegamos y defendemos unidos.

- ¿Cómo definiría a Pablo Machín?

- Valiente. Lo que más me sorprendió es que, cuando el club me llamó, me quería de verdad aquí. Sentí que era un jugador que el entrenador quería y que era especial.

- ¿Siempre ha sentido esa confianza?

- Sí, desde el principio. Cuida los pequeños detalles.