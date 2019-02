André Silva, sobre Navas, Messi, Cristiano o el objetivo del Sevilla

André Silva, en la extensa entrevista concedida a TribalFootball, habla sobre varios nombres propios, como los de Ben Yedder, Leo Messi, Cristiano Ronaldo o Jesús Navas, según dice, el jugador que más le ha sorprendido del Sevilla.

- Hábleme de la asociación André Silva-Ben Yedder.

- Ben Yedder y yo nos llevamos bien. Estamos marcando goles y ayudando a que el Sevilla esté arriba. Uno de nosotros hace una cosa y otro hace otra. Siempre tratamos de complementarnos para ayudar al Sevilla.

- ¿Se ha puesto un objetivo en cuanto a número de goles?

- No me pongo límites. Para mí, lo más importante es ayudar al Sevilla. Si me centro sólo en marcar, no estaré haciendo bien mi trabajo.

- ¿Cómo es jugar contra Messi?

- Es un momento especial. Todos conocemos a Messi. Jugar contra él es muy especial.

- ¿Le motiva o le presiona que digan que será el sucesor de Cristiano?

- Cristiano es Cristiano. Yo soy André Silva y quiere hacer mi camino. No sé hasta dónde llegaré, pero me queda un gran camino por delante.

- ¿Te dio algún consejo sobre LaLiga?

- Sí. Siempre que vamos con la selección, hablamos y me comenta cosas. Me ayuda mucho.

- ¿Cuáles son sus objetivos para esta temporada con el Sevilla?

- El objetivo es ir partido a partido. Salir a ganar en cada partido.

- ¿No es un sueño meterse en la Champions?

- Creo que lo sabe todo el mundo... Queremos clasificarnos para la Liga de Campeones. El Sevilla tiene calidad y al final creo que acabaremos bien.

- ¿Qué compañero te ha sorprendido más?

- La primera sorpresa que me llevé fue con Jesús Navas, porque no esperaba que corriese tanto y no podía creer que corriese tanto en los partidos.

- ¿Qué '9' le gusta más de LaLiga?

- André Siva.

- ¿Algún equipo que le haya sorprendido?

- El Barcelona. Diría que fue el equipo que mejor nos ganó y que nos creó más dificultades.

- ¿Y de los menos conocidos?

- El Alavés. Está arriba y nos lo puso muy complicado en su estadio. Es pequeño y lo encontramos muy complicado.

- Para termina, ¿tiene algún sueño?

- Ser feliz.