Cruz: "El Sevilla no está en venta"

José María Cruz, director general del Sevilla, participó ayer en la asamblea general de la Federación de Peñas del Sevilla, en la que ofreció varios titulares interesantes sobre la actualidad institucional del club. El principal, que "el club no está en venta". Quiso así Cruz tranquilizar a la agrupación que reúne a las peñas del conjunto nervionense.

También habló el director general del Sevilla sobre la remodelación del Ramón Sánchez-Pizjuán, que seguirá produciéndose en los dos próximos años. La idea es comenzar ampliando la grada de Preferencia y culminar las obras, si la UEFA así lo decide, acogiendo la final de la Europa League en 2021. "Nos den o no la final, la intención es empezar nuevas obras con la mencionada reforma en Preferencia, que comenzaría en mayo o junio. El siguiente proyecto, que no está definido, sería una ampliación futura de las gradas altas del estadio para intentar, dentro de que este es un estadio antiguo, poder pensar en el Sevilla FC de los próximos 15 años", dijo.

Cruz también desgranó las obras que se van a producir en la ciudad deportiva de la carretera de Utrera y señaló que cuando culminen las oficinas de la entidad pasarán a estar en la José Ramón Cisneros Palacios. "El proyecto de la ciudad deportiva es terminarla. Urbanizarla, con arbolado, alumbrado, mejores accesos, más campos, mejores instalaciones y el traslado de todas las oficinas del club a dicho recinto, algo que el Consejo debe aprobar en los próximos meses para llevarlo a cabo de aquí a dos o tres años, resultado de todo ello una inversión grandísima", explicó.

Por otro lado, el directivo blanquirrojo reclamó más apoyo de las peñas al club señalando que sería conveniente que la mayoría de socios de las peñas sean o bien abonados o bien socios no abonados. "La relación es bastante positiva, pero tenemos que dar un paso más dentro de un momento importante para el club, darle un nuevo impulso. Hay que intensificar la actuación entre todos, nos gustaría que la inmensa mayoría de los peñistas fueran abonados o socios no abonados. Entendemos que el Sevilla FC tiene potencial para llegar a los 100.000 socios aunque lógicamente no todos ellos puedan disponer de asiento, evidentemente", subrayó.