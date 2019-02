Nolito: "Firmé tres años e intentaré cumplirlos"

Manuel Agudo, más conocido como Nolito, habló para el SFC TV. El gaditano, a sus 32 años, ha sufrido varias lesiones, pero ésta ha sido una de las peores: a principios de año se rompió la tibia en el entrenamiento previo al partido contra el Athletic Club en San Mamés.

A pesar de todo, el de Sanlúcar de Barrameda es optimista y cada vez se ve más cerca de su vuelta a los terrenos de juego. Admite que está "contando los días". "Ya al menos puedo andar, porque antes iba con las muletas como un cangrejo. Es una piedra en el camino, pero dentro de poco hará ya dos meses y a ver qué me dice el doctor. Es verdad que las dos o tres primeras semanas es duro, pero una vez que pasa esa etapa va todo más rápido. Desde que dejé las muletas puedo ir al gimnasio y a la piscina", dijo el blanquirojo.

También habló del momento en el que sufrió la lesión y cómo se dio cuenta de lo que ocurría: "Al principio le di muchas vueltas, pero después ya no. Fue en un ejercicio que hacemos mucho, en el que Jesús -Navas- centra y yo golpeo. Escuché un chasquido y me levanté pero me dolía. No podía andar y sentí que tenía roto el hueso. Al principio te quedas impactado, pero a seguir siendo positivo y dejarlo en una anécdota".

Nolito explicó lo mal que lo está pasando al estar lejos de la que es su pasión: "Lo echo de menos porque me gusta mi trabajo. Lo peor es no estar con los compañeros, no entrenar, perderme las concentraciones... Es un conjunto de cosas y lo percibo así. Lo que más me duele es no poderme poner las botas para entrenar".

"Hay un magnífico grupo humano. Gente con distinto carácter, pero buenas personas y grandes jugadores. Ojalá nos den muchas alegrías. La verdad es que, personalmente, me siento querido. A veces necesitas más ese cariño y yo lo tengo", confesó para el programa A Balón Parado.

No quiere moverse de Nervión

Para finalizar, habló sobre cómo se ha visto hasta ahora en la temporada y confiesa que quiere seguir en el Sevilla FC: "Soy muy cabezota y en todos sitios he intentado hacer las cosas bien y jugar. En LaLiga he jugado muy poco, pero en la Europa League he jugado un poco más y en la Copa, también. Yo soy feliz jugando, pero en diciembre no me planteé salir. Firmé tres años aquí e intentaré cumplir mi contrato".