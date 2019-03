¿Hay que echar a Machín?

Joaquín Adorna, director editorial de ESTADIO Deportivo, asegura que no. Que Machín no debe ser destituido. Que la afición aún no ha cuestionado al técnico; que el proyecto está en su primer año y es lógico que se le esté dando un amplio margen de confianza; que hay culpas que deben ser compartidas también por la dirección deportiva que comanda Joaquín Caparrós y por quienes gobiernan; que el vestuario está con el entrenador, al menos no se percibe una falta de actitud sobre el campo; y, por último, ¿qué sustituto garantiza una reacción?