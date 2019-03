El Getafe piensa en Emilio de Dios, del Sevilla, para su dirección deportiva

Emilio de Dios, miembro de la secretaría técnica del Sevilla, es el favorito para ser el director deportivo del Getafe, puesto vacante tras la reciente dimisión de Nico Rodríguez, como ha apuntado el diario As. Este medio afirma que no es la única opción que se contempla, ya que también opta al cargo el secretario técnico del Osasuna, Braulio Vázquez.

Nico Rodríquez, que llegó procedente del Albacete al club azulón, ha manifestado lo siguiente en su carta de despedida: "Puedo decir que me voy sabiendo que hemos cumplido los objetivos que se me marcaron a mi llegada, algo que me satisface enormemente ya que incluso se ha superado con creces. Tengo la tranquilidad de saber que este equipo seguirá una temporada más en Primera División, eso me hace estar más que ilusionado".

Tras la marcha de Rodríguez, el club presidido por Ángel Torres ha pensado en Emilio de Dios, persona importante dentro del equipo de trabajo de Joaquín Caparrós. Con pasado en equipos como Racing de Santander, Sporting de Gijón o Lugo, Emilio de Dios llegó a Nervión de la mano de Óscar Arias junto a Marcos Sequeiros tras la salida de Monchi. Sin embargo, precisamente con la marcha de Arias al Cádiz, estuvo muy cerca de salir con él. Esa primera intentona de marcharse no fructificó, ya que el Sevilla le ofreció una renovación con la llegada de Caparrós y este la aceptó. Ahora las cosas han cambiado, y podría ser su oportunidad de dirigir la dirección deportiva de un equipo de Primera División como el Getafe.

No es la primera negociación entre Sevilla y Getafe en el terreno de los despachos, ya que el Sevilla estuvo muy cerca de hacerse con los servicios de Ramón Planes, entonces director deportivo de la entidad madrileña y ahora en el FC Barcelona junto a Abidal. El pasado mes de mayo el equipo hispalense contactó con Planes para ser su director deportivo y el acuerdo prácticamente se daba por hecho, pero finalmente rechazó la proposición: "Me gustaría que quedara claro que estoy súper orgulloso de que el Sevilla se haya podido fijar en mí. Es un club muy grande, al que le tengo mucho respeto, uno de los mejores equipos de España y que se ha acostumbrado a estar arriba. Pero algo me dijo que no era el momento". Un mes más tarde, se incorporaría al organigrama de los blaugranas.

La marcha de De Dios confirmaría que la secretaría técnica del Sevilla es muy atractiva para los demás equipos. Este se uniría a Monchi, que se marchó a la Roma, y a Miguel Ángel Gómez, ahora en el Real Valladolid, en el grupo de miembros de la secretaría técnica que cambian al Sevilla por otro club buscando mayor responsabilidad.