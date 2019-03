Machín: "Pensaba que me sentaría en Barcelona"

Pablo Machín se ha despedido hoy del Sevilla en una rueda de prensa en la que ha repasado los nueve meses que ha vivido en el banquillo del Sánchez-Pizjuán. El soriano comenzaba agradeciendo a todos los estamentos del club el trato recibido: "Nueve meses de momentos felices y otros en los que los resultados no se han dado. Agradezco la confianza que se depositó en mí en aquel mes de julio. Agradezco el trato que me habéis dado, a la magnífica afición. También a los futbolistas, de los que no he tenido dudas de su implicación. Gracias a ellos hemos tenido momentos muy buenos, incluidos los lideratos que ostentamos. Están preparados para conseguir los éxitos que no hemos podido. Pero no es momento para lamentaciones. Me he sentido un privilegiado, un sevillista más".

Considera justa la decisión: "El fútbol no es lo que cree un entrenador. A mí sólo me queda asumir y acatar las decisiones. Sólo me queda aprender de estos ocho meses, que ha sido una experiencia gratificante e intentar aprovecharla en otro sitio".

Ha notado el apoyo del club hasta el final: "Siempre he sido sincero. El apoyo siempre lo he sentido. La manera de actuar del club ha sido siempre igual desde que llegué hasta ayer. Me siento igual que cuando llegué. Me pilla un poco por sorpresa por la inmediatez con el siguiente partido y el parón que va a haber. El detonante fue el último partido, a falta de un minuto estábamos consiguiendo el objetivo. Estaba preparando el partido contra el Espanyol y cómo levantar el ánimo del grupo. Pero mi andadura acaba aquí".

¿Qué le parece la elección de Caparrós?: "Quien lo ha elegido buscará lo mejor para el club. Por sevillismo el número uno es él. Lleva 500 partidos en Primera, así que experiencia tiene. Ha confeccionado la plantilla. Cualificado está para conseguir los objetivos que se ponga el club. En la plantilla hay valor futbolístico, pero también humano y eso en los momentos difíciles se nota".

¿Con qué se queda?: "Siempre soy positivo. He aprendido mucho. Si valoramos toda la trayectoria de estos ocho meses. Seis han sido muy buenos y menos buenos han sido dos. La gran mayoría de los meses, con las dificultades que ha habido, han sido satisfactorios, pero los últimos resultados han impedido que pudiera cumplir mi contrato y de tener un proyecto de crecimiento con el club".

¿Le ha cogido por sorpresa?: "Pensaba que tendría la oportunidad de estar en Barcelona, pero es que el mundo del fútbol muchas veces es ingrato, no sé si más o menos justo. Se ha tomado una decisión, la tengo que acatar. Deseo lo mejor para el sevillismo, que Joaquín dé con la tecla, los futbolistas estén más acertados".

¿En qué se ha equivocado?: "Siempre hago autocrítica, pero no viene a cuento. Mis reflexiones las he dicho donde las tenía que decir y el que las quiera aprovechar que las aproveche. Lo he dicho internamente, no es momento de recriminar nada".

¿Ha respondido el Sevilla a sus expectativas?: "Es un club que tiene una magnitud muy grande. Tiene una historia reciente de mucha exigencia, ganada a pulso. Agradecido por haber podido estar todo este tiempo en este club.

¿Era pedir demasiado la cuarta plaza?: "Creo que la ambición siempre es buena. Siempre lo he sido. Hay que tener sentido común, si la exigencia es el cuarto puesto es porque hay capacidad. El Sevilla en los últimos años ha jugado en Champions o en Europa League, que fue el primer objetivo que se me pidió pasando las previas. Una lástima que no hayamos podido pasar a cuartos por deméritos nuestros, no sólo en la vuelta, sino en la ida, cuando no pudimos llevarnos un mejor resultado".

¿Qué cambiaría? ¿Está el equipo fundido?: "Ha habido momentos en los que no hemos podido estar en plenitud por problemas. Ante la Real en apariencia y en los datos el equipo físicamente estuvo magnífico. En Praga, con una prórroga el equipo también cumplió. No cambiaría la planificación, agradezco a mi equipo de colaboradores. Hay factores externos, como las lesiones. El club hizo la mejor plantila posible y yo intenté sacarle el máximo rendimiento".

Mensaje para la afición: "Como equipo no somos nadie sin la afición, son el jugador número 12. Que nadie dude que mi implicación ha sido siempre máxima. Pido perdón. Nunca les he pedido nada, pero ahora creo que se tiene que unir para conseguir los objetivos".