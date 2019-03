Monchi no quiere enemigos en el mercado

Maxime Gonalons no quiere volver a la Roma, siendo el deseo de las partes que pueda continuar en el Sevilla.

Maxime Gonalons no quiere volver a la Roma, siendo el deseo de las partes que pueda continuar en el Sevilla. Lince.

Monchi comenzará a trabajar a pleno rendimiento como director deportivo a partir del próximo 1 de abril, momento en el que comienza de manera oficial su segunda etapa en Nervión como director general deportivo del conjunto sevillista.

De hecho, el de San Fernando se encuentra actualmente en Roma, a donde volvió después de ser presentando en la capital hispalense y a donde estará hasta mañana viernes, cuando arribará de nuevo al Sánchez-Pizjuán para seguir en directo el X Trofeo Antonio Puerta, en el que se honrará la memoria del malogrado sevillista frente a un club como el Schalke 04, contra el que comenzó la leyenda del canterano, tristemente fallecido.

Una vuelta a la capital italiana en la que Monchi ha acabado de poner punto final a su etapa transalpina y en la que ha aprovechado, según informó el periodista Riccardo Cotumaccio (TeleRadioStereo) para verse las caras con Frederic Massara, director general de la Roma.

Durante el encuentro, informal, ambas figuras tomaron café en el distrito de Mostacciano y limaron las asperezas creadas en las últimas horas, después de que James Pallotta, propietario del conjunto 'giallorosso', respondiera duramente al de San Fernando a través de un comunicado publicado en la web oficial de la Roma, dejando en una cuestionada posición al nuevo director deportivo sevillista, quien nunca tuvo una palabra fea para la Roma durante su presentación, en la que sí indicó que sus ideas y la de Pallotta parecían no ir por el mismo lado.

Algo que no sentó del todo bien al empresario americano, quien no tardó en cargar las tintas contra él públicamente. Una situación tensa e innecesaria que Monchi intentaría solucionar cuanto antes, conocedor del inconveniente que supone contar con un rival como la Roma en el mercado de fichajes. Especialmente, cuando hay operaciones cruzadas como la de Maxime Gonalons, cedido por los italianos hasta final de temporada; un futbolista al que las lesiones no han respetado este curso y que le gustaría continuar en el Sevilla FC la próxima temporada, siendo muy del gusto del de San Fernando, quien lo firmó para la Roma después de haberlo seguido años atrás para los de Nervión.

"A Roma no vuelvo", comenta abiertamente el jugador en el vestuario, según publica Muchodeporte. De ahí la importancia de limar asperezas con la Roma y Pallotta, que hoy por hoy haría todo lo posible por truncar las futuras gestiones de Monchi. En el vestuario, sin embargo, dejó mejor sabor de boca. "No lo esperábamos. Nos golpeó mucho, es una persona honesta, que nos defendió y siempre nos ha apoyado. Su partida fue una pena para todos, nadie tuvo problemas con él. Siempre nos vio entrenando y pudimos hablar con él sobre cualquier cosa", dijo el delantero checo Patrik Schick, quien defiende una versión más conocida de Monchi, esa que siempre demostró durante su primera etapa como director deportivo blanquirrojo.

A Gonalons, que tiene vinculación con la Roma hasta el 30 de junio de 2021, le llegarán, lógicamente, más ofertas, por lo que mantener una relación fluida con la entidad siempre es favorable a la hora de intentar llegar a buen puerto.