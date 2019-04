Blanc es una opción para Monchi, según Le Parisien

A ningún aficionado sevillista, seguramente, le interese esta semana nada que no sea derbi, derbi y derbi, pero la realidad es que Monchi debe mirar al futuro y eso pasa, primeramente, por encontrar al entrenador idóneo para comandar su nuevo y ambicioso, se entiende, proyecto. Igual ése técnico se termina llamando Joaquín Caparrós Camino, quién sabe, porque el utrerano lo está haciendo bien y puede meter al equipo en la cuarta plaza. La cuestión es que el director deportivo no puede dejar nada en el aire, sino manejar distintas alternativas y tantear a las mismas desde ya.

En este contexto, no extraña que desde Francia se asocie el nombre de Laurent Blanc con el Sevilla. Tampoco sorprende, debido a que se trata de un técnico muy del gusto del de San Fernando desde que llamase su atención con el Girondins que campeonó en Le Championnat. Le Parisien asgura que Blanc gusta también a Lyon, que pederá a Bruno Genésio, y Chelsea, de donde se marchará Maurizio Sarri.

Blanc, quien cuenta actualmente 53 años, lleva sin hacerse cargo de un equipo desde 2016, cuando fue despedido del París Saint-Germain y recibió, por ello, una compensación económica de más de 20 millones de euros.

Un técnico 'top' o Caparrós

Aun siendo pronto, hay una idea ya firme en la planta noble del Sánchez Pizjuán respecto al inquilino que ocupe el banquillo la próxima temporada: si no continuase Caparrós, el técnico debería ser uno con experiencia, del más alto nivel. O, al menos, del más alto nivel que pueda permitirse el Sevilla. No se quieren más experimentos, del tipo Machín. Ofrecimientos no dejan de llegar y desde Italia se insiste en la opción de Di Francesco.