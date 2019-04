Camerún espía a Ibrahim Amadou

El pasado domingo pasó desapercibida la presencia de Clarence Seedorf en la grada del José Zorrilla, cuyo palco se ha convertido en un paseo de la fama desde que Ronaldo ha aterrizado allí como propietario del club pucelano. Y es que el brasileño, amigo suyo, era una de las razones de la presencia del internacional holandés en el palco de Pucela, pero no la única. No en vano, como ha podido conocer ED, el nuevo seleccionador camerunés monitoriza al sevillista Ibrahim Amadou desde que arribó a la selección africana, al ser un futbolista seleccionable por no haber debutado aún con la absoluta de Francia.

El domingo, sin embargo, no pudo verlo sobre el campo, pues no jugó. Pese a ello, tendrá difícil convencerlo, pues su deseo es poder ir con la 'Bleu', siendo esa una de las razones por la que firmó por el Sevilla. La Copa África se disputa este verano, por lo que Amadou tendrá que aclararse cuanto antes.

Camerún, pese a ello, no tiene asegurada su participación, habiendo sido denunciada por Comoras ante el TAS por alineación indebida, lo que podría suponer su descalificación. Esto afectaría también al bético Kaptoum, con el que ya ha contado un Seedorf que tiene muy en cuenta al centrocampista.