Caparrós: "Hemos sufrido y así sabe mucho mejor para hacer feliz a la afición"

El técnico sevillista, Joaquín Caparrós, ha destacado el gran apoyo recibido por la afición en un día tan importante para el equipo. El Sevilla ha conseguido tres puntos que le permiten alcanzar la cuarta plaza de forma momentánea: "Una afición espectacular. Esta es nuestra afición, este es el RSP, contento por los tres puntos. Sacamos una diferencia buena a un equipo que aspira a Champions, como nosotros. Es cierto que nos han sobrado los 10 últimos minutos, pero hemos tenido que hacer cambios por fuerza, por jugadores cansados. Hemos sufrido y así sabe mucho más para hacer feliz a una afición espectacular.

Tres puntos muy importantes: "Muy contento, tres puntos que nos hacen dar un pasito más, sacarle tres puntitos a un equipo que aspira a estar en nuestra posición, teníamos la espinita de la temporada pasada. Muy contento por los futbolistas y por el ambiente".

El derbi: "Derbi en estado puro. Con alternancias, con dos equipos que querían ganar y sufriendo pero el equipo ha sabido hacerlo".

El rival: "Es un equipo que tiene la posesión de la pelota. Hemos tenido más opciones en el primer tiempo de ponernos 0-2 con una buena parada de Pau. Es el momento de que disfruten los futbolistas".

El Sevilla ha sabido aguantar bien el resultado: "Hemos hecho un gran esfuerzo, hemos querido reforzar con doble banda, la lesión de Éver nos ha condicionado un poco. Lo más importante es que no nos podemos quedar con los 10 últimos minutos, sino con todo lo anterior, que el equipo ha metido tres goles, ha generado, sabíamos cómo podíamos hacerles daño".

Sobre los cánticos dirigidos hacia él de la afición del Betis antes del partido: "Me lo han comentado, no voy a comentar nada, sí escuché lo de Marcelino, el fútbol es un deporte viril, que todos queremos ganar, las aficiones que animen, pero nada más, pasar rayas rojas, no. Todos tenemos que poner un poco el límite, yo el primero".