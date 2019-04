Un scout del Sevilla, en el Rio Ave-Oporto

Los ojeadores del Sevilla FC han vuelto a ponerse las pilas desde que regresara Monchi al Sánchez-Pizjuán ya que, durante sus dos años de ausencia (y de la de Miguel Ángel Gómez), puede decirse que ha existido cierta relajación en ese sentido. No en vano, varios de los fichajes que cerró el club con Joaquín Caparrós como director de fútbol se realizaron en base a los informes que ya existían en el programa con el que trabaja el club en materia de scouting.

Por eso, la dirección deportiva fue a por Amadou, sin tener en cuenta que su última temporada en el Lille no fue buena; a por Wöber, quien fue muy seguido el Rapid de Viena y que era suplente en el Ajax; o a por Rog, del gusto del de San Fernando tiempo atrás; por nombrar sólo algunos casos. En buena parte, al no dominar Caparrós, Gallardo y Marchena el mercado, se trató de una medida inteligente, con la que se minimizaban muchos riesgos, pero que dejaba patente, al mismo tiempo, que las cosas en la secretaría técnica ya no funcionaban como antaño.

El propio Monchi dejaba el lunes esta frase clarificadora en los micrófonos de Radio Sevilla: "En este último mes, la gente de la dirección deportiva ha hecho un esfuerzo importante para ver partidos y jugadores, para tener las mejores listas para cuando tengamos el presupuesto y las posiciones".

Y todo esto viene a que en Portugal, donde los clubes informan sobre la procedencia de los ojeadores que acuden invitados a sus estadios, han destapado que hubo el pasado sábado un ojeador del Sevilla en el Rio Ave-Porto FC. Un encuentro que acabó con 2-2 y en el que marcaron Yacine Brahimi (queda libre en junio) y Moussa Marega, por parte visitante; y Nuno Santos y Ronan, por la local.

A qué jugador o jugadores pudieron ir a seguir los scouts nervionenses es un misterio, si bien a estas alturas de temporada el Sevilla ya no ve partidos a discreción, sino que viaja para evaluar a objetivos concretos.

Del Rio Ave son destacable el meta Léo (sub 20 con Brasil, con pasaporte italiano y cedido por Gremio), el lateral zurdo Matheus Reis, quien acumula cinco asistencias; el extremo zurdo Galeno, cedido por el Porto y autor de nueve goles y 10 asistencias esta temporada; el interior derecho Gabrielzinho; o los delanteros Gelson Dala, cedido por el Sporting, y Carlos Vinícius, del Napoli.

En cuanto al equipo de Da Luz, se da la circunstancia de que varios de sus jugadores quedarán libres en unas semanas: Adrián López, Fabiano, Hernâni, Héctor Herrra o el propio Brahimi.

En el encuentro, por cierto, también había ojeadores de Manchester United, Chelsea, Atalanta, AC Milan, OGC Niza, Lille y Levante.