Ben Yedder: "Los dos goles nos hicieron daño"

Otro jugador que ha lamentado la derrota del Sevilla en el día de hoy ha sido Ben Yedder. El delantero, al igual que sus compañeros, ha destacado la mala imagen ofrecida por el equipo en la derrota ante el Leganés: "Creo que no sé qué puedo decir, todo el mundo ve el partido, primer tiempo, en mi opinión, estoy de delantero, entramos muy mal, los dos goles nos hicieron daño, no hicimos un partido bueno en Girona, había que ganar, no hemos ganado, no sé si es la presión, ellos han venido aquí sin jugarse nada, pero han jugado un buen partido, nosotros no podemos entrar jugando este primer tiempo y pensar en ganar".

El objetivo de la Champions: "Se complica la Champions, pero es así, creo que hay que aprender de estas situaciones, hoy hemos hecho un partido muy malo, es el fútbol y hay que seguir".

Las dos jornadas que quedan por delante: "Hay que competir, y hay que ser mejor que hoy si queremos ganar, si no, pasará lo mismo, si no tenemos la concentración, la actitud, todos, yo me meto. Somos todos responsables, pero hay que decir cosas cuando se va bien y cuando no, hay cosas que no sé, hay que arreglar un poco mejor las cosas".