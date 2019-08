Matos: "Esto es un escaparate"

José Joaquín Matos, canterano del Sevilla, atendió a ESTADIO para hablar sobre la aventura futbolística que comienza en Países Bajos, donde jugará en el Twente de la Eredivise.

- ¿Qué tal le va en Holanda? ¿Cómo da este paso?

- Estoy muy contento. Aún me estoy adaptando, pero estoy muy bien. En esta vida hay que tomar decisiones. En el Cádiz el año pasado no me salieron las cosas como yo quería, hablé con el club y entendimos que era lo mejor para las dos partes. Esta liga es un gran escaparate y me puedo revalorizar aquí.

- El debut no pudo ir mejor, con asistencia incluida.

- Me sentí muy cómodo con los compañeros y el ambiente en el campo es increíble, la afición se hace notar. Fue muy agradable. El equipo viene de ascender y la gente está volcada.

- ¿Puede ser un trampolín?

- Renové antes de marcharme, pero no pienso en el futuro. En el fútbol nunca se sabe dónde vas a estar de un día para otro. Quiero disfrutar de esta experiencia y lo estoy haciendo desde el minuto uno.

- Allí se ha reencontrado con Aburjania y Aitor Cantalapiedra, con los que estuvo en el Sevilla Atlético.

- Me ha facilitado mucho la adaptación que estén aquí porque el idioma no lo manejo del todo bien. Además, el entrenador es uruguayo. Todo eso ha hecho que sea mucho más fácil para mí, aunque al final te tienes que adaptar. Las explicaciones y los vídeos, al fin y al cabo, son todo en inglés.

- ¿Cuál es el objetivo?

- La permanencia. Pero creo que tenemos un grupo muy bueno, con gente joven que tiene muchas ganas de triunfar. Hay que ir paso a paso, pero pienso que podemos hacer cosas muy bonitas.

- ¿Cómo se pasa de Sevilla y Cádiz a Enschede?

- Es un cambio muy grande porque aquí la vida es muy diferente. Se desayuna muy pronto, el almuerzo también es mucho más temprano... Pero hay que adaptarse. Es otro ritmo.

- ¿Y cómo ve al Sevilla?

- La llegada de Monchi le va a ayudar a seguir creciendo. Lo sigo mucho porque al fin y al cabo se lo debo, si no todo, gran parte de lo que soy. Ojalá le salgan las cosas bien con los fichajes y cumpla sus objetivos.