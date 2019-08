Fati y el fichaje de su hijo por el Barça: "El Sevilla se enfadó, Monchi quería que se quedara"

El debut de Ansu Fati con el Barcelona ha revolucionado del fútbol español. A sus 16 años, el delantero hispano-guineano jugaba sus primeros minutos con el primer equipo azulgrana en la victoria de anoche ante el Betis. Pero sus inicios están lejos del Barcelona, concretamente en la Carretera de Utrera.

"Lo fichamos del Sevilla, cuando era benjamín, pero Del Nido se enrabietó y se negó a darle la la baja. Ansu se vio obligado a jugar un año en el Peloteros de Sevilla antes de aterrizar en el alevín del Barça", recuerdan los técnicos más veteranos de la Masía en un reportaje de la cadena SER.

Lo cierto es que su marcha al Barcelona levantó muchas ampollas en el Sevilla, por la formas del conjunto blaugrana, ya que en Nervión tenían muchas esperanzas puestas en Fati. Ahora, tras su irrupción en el Barcelona, su padre, Bori Fati, también recuerda cómo se produjo su salida del Sevilla.

"Estábamos en el Sevilla y el Real Madrid me ofrecía mejores condiciones que el Barça por mi hijo. Pero elegimos al Barcelona porque vinieron a mi casa con el contrato y me convencieron. Vino Albert Puig y me dijo que mi hijo tenía que fichar por el Barcelona", aseguró su padre en los micrófonos de 'Tiempo de Juego' de la COPE.

"El Sevilla cuando se enteró se enfadó, Monchi me dijo que cuánto me ofrecía el Barcelona y me dijo que quería que fichara por el Sevilla. Con 9 años el Sevilla le aparta y le deja sin jugar un año...", recordó Bori Fati.

Tras su debut anoche con el Barça, su padre reconoce que "es el día más feliz" de su vida. "Cuando Ansu me dijo que estaba convocado por Valverde me puse a llorar, mi mujer también. Cuando ha entrado al campo hemos dicho 'no puede ser', estábamos en una nube", finalizó.