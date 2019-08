Algo en lo que De Jong es el mejor... de Europa

Que al Sevilla FC debe fichar un delantero de otro perfil antes de que cierre el mercado, sobre todo ante el empecinamiento de Julen Lopetegui de no contar con Munas Dabbur, es algo que nadie discute, aunque existe en el entorno del club un debate paralelo que se centra en la figura de Luuk de Jong: ¿Tiene nivel para LaLiga? ¿Es jugador titular un equipo que aspira a Champions?

Para quienes sólo califican a los puntas en función de los goles y para quienes en los partidos miran sólo al lugar donde está el balón, no es válido, aunque sería una torpeza obviar que no se trata, ni muchos menos, de un elemento que chirríe en un Sevilla muy coral o que el De Jong es el jugador que contacta por última vez con el balón antes de que Reguilón, en el RCD Stadium, y Jordán, en Los Cármenes, pusiesen por delante a los de Lopetegui.

Al ex del PSV, por otra parte, se le niega el período de adaptación a un campeonato nuevo y a unos compañeros y un entrenador desconocidos. Lo único que sabía al llegar el último pichichi de la Eredivisie es qué se le pide al '9' en el 4-3-3. Porque no se trata únicamente de rematar -que para además se necesita que le den pases desde la línea de fondo y no le ha llegado casi ninguno-, sino también desgastar, hacer de pantalla para la segunda línea, atraer centrales, bajar balones y aguantarlos, para que pueda salir el resto del equipo...

De Jong es un futbolista, con unas características muy concretas, que en Nervión se ha echado en falta en muchas ocasiones, cuando el rival de turno ha llegado al Sánchez-Pizjuán a encerrarse y, sin espacios por dentro, los blanquirrojos se han dedicado a poner centros laterales al área. O cuando le han presionado muy alto y, ya sea el portero o alguno de los defensas, se han tenido que saltar el centro del campo de un patadón. Eran balones perdidos generalmente, pero ya no, porque está De Jong.

Aunque, sin duda, el punto fuerte del '19' blanquirrojo está en el juego aéreo. No en vano, no hay un jugador en LaLiga ni en las cinco grandes ligas de Europa que gane más duelos por el aire que él: hasta 9,5 cada 90 minutos.

Y eso implica que igual los gana en, para que después Reguilón la empuje a la red, por ejemplo;, evitando un posible remate del contrario; como, para hacerle una dejada a los extremos o para ayudar en la salida.

El problema no es que De Jong no tenga gol, que eso habrá que evaluarlo con más perspectiva, sino que se trata de un delantero para partidos o contextos específicos y, al no haber otro '9' para Lopetegui, lo está jugando todo: lo que le viene bien y lo que le viene menos bien. Hasta ahora, además, sólo fuera de casa, siendo en Nervión, con los rivales encerrados en su área, donde debería convertirse en un arma fundamental.