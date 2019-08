Abel Ruiz, ofrecimiento sobre la mesa de Monchi

Como no podía ser de otra forma, debido a la búsqueda por parte sevillista de un delantero, están siendo muchos los ofrecimientos que llegan a las oficinas del estadio Ramón Sánchez-Pizjuán, si bien pocos se consideran realmente en la dirección deportiva, pues ya manejan sus propios objetivos.

No obstante, algunos de estos ofrecimientos sí llaman la atención de Monchi y se estudian por si pueden cuadrar en los parámetros requeridos. Así, este diario ha podido saber que uno de los jugadores que ha sido ofrecido y en primera instancia se ha valorado ha sido Abel Ruiz, delantero de 19 años que milita en el Barcelona B y que se proclamó recientemente campeón de Europa con la selección española sub 19.

Titular en el filial azulgrana, que juega en el Grupo III de Segunda B, vio puerta en la primera jornada de la competición con un tanto de espuela. A pesar de su juventud, varios clubes de la elite ya se han interesado en sus servicios, tanto en España como más allá de las fronteras, y él ve con buenos ojos una salida, porque entiende que no cuenta para Valverde. No obstante, no desea desvincularse del Barça, sino salir cedido sin opción a compra, la que desean incluir la mayoría de los interesados.

Por otro lado, también ha llegado el ofrecimiento de Samatta, punta tanzano del Genk que, a sus 26 años, lleva cinco goles en las primeras cinco jornadas de la Jupiler League, y que, en principio, habría sido descartado.