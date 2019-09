De Jong: "Jugar en el Sánchez-Pizjuán fue una sensación asombrosa"

Le ha ido bastante bien su adaptación al holandés Luuk de Jong, que se ha convertido en titularísimo para Julen Lopetegui y su 4-3-3 al frente del Sevilla FC de la 19/20.

Un proyecto ambicioso que Monchi acabó retocando sobre la bocina con la llegada de Chicharito Hernández, para la delantera, y de Bono, para la portería, una vez que Sergio Rico marchara en préstamo al PSG.

Con dos triunfos (ante Espanyol y Granada) y un empate (frente al Celta), la temporada no ha empezado nada mal para los de Nervión, habiendo puesto el listón muy alto el ex seleccionador español, al que la pasada jornada, frente al conjunto vigués, se le escapó la posibilidad de igualar algo que no ocurría desde tiempos de Juande Ramos. Y es que es el de Pedro Muñoz el último entrenador sevillista que ha conseguido ganar de manera consecutiva los tres primeros partidos de la temporada.

Un reto para el que Lopetegui se valió de su delantero Luuk de Jong, ariete que el curso pasado, con el PSV, se proclamó máximo goleador de la Eredivisie y que este año, como sevillista, desea estrenarse como goleador cuanto antes, después de no haberlo conseguido en las tres primeras jornadas de LaLiga, pese a haber participado de manera activa en los tantos de su equipo. Ante el Celta, en su debut como sevillista en el Sánchez-Pizjuán, estuvo muy cerca. "Sólo pensaba en que llegara el partido en nuestro estadio, el Ramón Sánchez-Pizjuán", resalta el internacional holandés durante su conversación con ESTADIO Deportivo, durante la cual expresó sus sensaciones: "La atmósfera de mi primer partido en el Sánchez-Pizjuán fue increíble. Había visto vídeos y había escuchado historias, pero como sentirlo uno mismo... Fue una sensación asombrosa, aunque fue un partido extraño. Jugamos un gran encuentro, dominando y buscando la victoria".

Por ello, se lamenta De Jong del empate cosechado, al entender que el Sevilla FC mereció más ante su afición: "Jugamos un gran partido, con los fans detrás de nosotros. Desafortunadamente, no pudimos conseguir la victoria, pero fuimos muy fuertes y dominantes todo el partido. Es también por los aficionados, que nos apoyaron todo el partido y nos ayudaron, con esta fantástica atmósfera. Me encantó y ojalá en cada partido de casa sintamos este impresionante ambiente".

Pese a ello, resalta De Jong que el Celta no se lo puso fácil, siendo un rival complicado, gracias al nivel del fútbol español: "El Celta es un oponente difícil, pero eso es habitual en LaLiga; no hay rival fácil. Por eso hay que focalizarse en el presente, en el próximo partido (ante el Alavés)".

"Era nuestro primer partido en casa, en el Sánchez-Pizjuán; hicimos un buen partido, pero no pudimos sumar los tres puntos. Ellos tienen buenos jugadores, por lo que no fue sencillo. Pero como te digo, en LaLiga no hay nada fácil", siguió argumentando el veterano delantero, que este martes cumplió 29 primaveras y quien afronta su nuevo reto en Sevilla con la ilusión de un novato.

Neófito en estas lides, De Jong esperaba ansioso su estreno en el Sánchez-Pizjuán, algo que ha tenido que demorarse algo más de lo habitual por exigencias del guion, habiendo solicitado el Sevilla FC disputar sus dos primeras jornadas de LaLiga a domicilio con la intención de ganar tiempo en las obras de remodelación de la 'Bombonera' de Nervión: "Realmente, llevaba tiempo esperándolo. Había visto partidos en televisión, he visto vídeos y fue algo maravilloso: el ambiente, el calor de su afición...".

Por desgracia, el internacional holandés, ahora concentrado con su selección, no pudo redondear su debut "soñado" en el Ramón Sánchez-Pizjuán, que no era otro que el conseguir una victoria que hubiera permitido alcanzar el pleno de nueve puntos que todos los sevillistas deseaban en las tres primeras jornadas de LaLiga y viendo portería, lo que se le resiste por ahora.

El Real Madrid, próximo rival en visitar la 'Bombonera' de Nervión, se antoja el invitado ideal para que Luuk de Jong pueda cumplir su deseo como delantero sevillista, una vez que Mendizorroza, frente al Alavés, la próxima jornada, también se antoje propicio para ello.